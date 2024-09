Xã hội Sa Pa sạt lở vì mưa lũ, nhiều khách sạn, nhà hàng miễn phí chỗ ở Nhiều đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn uống và lưu trú tại Sa Pa (Lào Cai) hiện hỗ trợ chỗ ăn, ở miễn phí, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân bị mắc kẹt trên địa bàn do ảnh hưởng bởi mưa lũ.

“Ngày 8/9, khi theo dõi thông tin thấy nhiều điểm đến ở Sa Pa bị sạt lở đất do mưa lũ, nhiều cung đường vào bản ngập nước, di chuyển rất khó khăn, tôi quyết định chung tay góp một phần nào đó để hỗ trợ người dân và du khách không may bị mắc kẹt tại đây có chỗ ở an toàn”, chị Trần Lan - chủ khách sạn Bình Lan (22B đường Thác Bạc, tổ 4, phường Phan Xi Phăng, Sa Pa) chia sẻ.

Chia sẻ với P.V VietNamNet, chị Lan cho biết, sau khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội đã có 5 người dân và du khách không có chỗ ở an toàn chủ động liên hệ tới gia đình chị.

Chị Lan chia sẻ thông tin trên trang cá nhân nhận hỗ trợ chỗ nghỉ miễn phí cho người dân và du khách bị mắc kẹt tại Sa Pa do mưa lũ.

Hiện cơ sở lưu trú này có 12 phòng trống, sức chứa khoảng 40 người.

“Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ miễn phí chỗ ăn, ở cho tất cả du khách, người dân địa phương hay người đi công tác và làm việc tại Sa Pa đang bị mắc kẹt ở đây. Gia đình tôi cũng túc trực điện thoại liên tục để kịp thời giúp đỡ mọi người có chỗ lưu trú an toàn”, chị Lan nói thêm.

Tương tự, anh Thịnh - chủ khách sạn Lito (đường Lê Văn Tám) cũng chia sẻ thông tin sẵn sàng miễn phí lưu trú cho du khách và người dân đang mắc kẹt tại Sa Pa do ảnh hưởng từ mưa lũ gây sạt lở đất.

Khách sạn này hiện hỗ trợ chỗ ăn, ở cho một gia đình đến từ Nha Trang, 2 du khách đến từ Thái Nguyên và 2 tài xế đến từ Hải Dương.

“Nhiều tuyến xe khách từ các tỉnh như Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nội,… đều dừng chạy do mưa bão dẫn đến sạt lở nên những tài xế, du khách bị mắc kẹt tại Sa Pa đều được khách sạn miễn phí hoàn toàn tiền phòng.

Tôi hy vọng việc làm nhỏ của mình có thể chung tay hỗ trợ cho du khách về mặt tinh thần và mong mọi thứ sớm ổn định trở lại, ai nấy đều bình an”, anh bày tỏ.

Anh Nguyễn Mạnh Cường - quản lý khách sạn Anh Tú nằm trên đường Thác Bạc cũng tiết lộ đã đón một số người dân và du khách không có nơi ở an toàn tới lưu trú miễn phí. Hiện khách sạn còn khoảng 24 phòng trống.

Du khách được hỗ trợ lưu trú miễn phí tại khách sạn trong thời điểm nhiều điểm đến ở Sa Pa bị sạt lở vì mưa lũ. Ảnh: Anh Tú Hotel

Theo tìm hiểu của P.V, ở Sa Pa hiện có khoảng 15-20 cơ sở lưu trú từ nhỏ đến lớn nhận hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho du khách và người dân. Đại diện các đơn vị này đều không để tâm nhiều đến vấn đề doanh thu, sẵn sàng sử dụng toàn bộ phòng nghỉ còn trống để đón khách tới lưu trú miễn phí trong thời điểm này.

“Thời điểm tháng 9 hằng năm vốn là mùa du lịch ở Sa Pa vì trùng với mùa lúa chín vàng ở Tả Van. Nhưng năm nay mọi chuyện đã khác. Giờ chúng tôi chỉ mong sao có thể hỗ trợ mọi người được nhiều nhất có thể, chờ mưa lũ qua đi”, chị Lan giãi bày.

Không chỉ các khách sạn, nhiều cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống ở thị xã Sa Pa cũng sẵn sàng chia sẻ các bữa ăn miễn phí tới người dân và du khách bị mắc kẹt tại đây dịp này.

Ngoài ra, nhiều đơn vị lữ hành kinh doanh tour, tuyến tới Sa Pa cũng đồng lòng hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho du khách.

“Du khách, người dân bị mắc kẹt tại Sa Pa do mưa lũ được miễn phí lưu trú hoàn toàn tại khách sạn. Bên cạnh đó, chúng tôi hỗ trợ thêm máy sấy và máy giặt cho khách có nhu cầu. Đồng thời, mọi người có thể sử dụng bữa ăn tại nhà hàng, có gì dùng đó”, chị Trần Lan Anh - chủ khách sạn và nhà hàng Phố Cổ Sa Pa (phố Cầu Mây) chia sẻ.

Người dân và du khách bị mắc kẹt ở Sa Pa có thể lưu trú và dùng bữa miễn phí tại nhà hàng của khách sạn. Ảnh: Phố Cổ Sa Pa

Tương tự, anh Dương Trúc Long - chủ khách sạn Sapa Luxury Hotel & Spa cho hay đã chủ động đăng tải thông tin cũng như hỗ trợ đón du khách và người dân bị kẹt lại sau khi lũ quét xảy ra trên địa bàn.

Sáng 9/9, có gần 10 hộ gia đình liên hệ và tìm đến khách sạn của gia đình anh để được hỗ trợ chỗ lưu trú an toàn.

Khách sạn này hiện có 72 phòng, sức chứa lên đến 300 người, đảm bảo chỗ ở thoải mái. Đặc biệt, ngoài miễn phí chỗ ở, chủ khách sạn còn sẵn sàng hỗ trợ thức ăn để mọi người tự nấu nướng và sử dụng cho đến khi hết mưa lũ.

Khách sạn của anh Long hỗ trợ đón du khách và người dân bị kẹt lại sau lũ. Ảnh NVCC

Trước đó, vào ngày 8/9, UBND thị xã Sa Pa thông báo dừng các hoạt động du lịch ngoài trời, không đón khách tham quan tại các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn đến khi có thông báo mới. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão Yagi, hiện nhiều tuyến đường và các đập tràn ở Sa Pa bị hư hỏng, giao thông bị cản trở và không đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Lào Cai cũng phát công điện hỏa tốc trong đêm, chỉ đạo các cấp, ngành thường trực 24/24 giờ phòng, chống mưa lũ, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Đại diện Sở Du lịch Lào Cai cho biết thêm, chính quyền địa phương luôn theo sát và khuyến cáo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cần kịp thời thông tin cho du khách đặt trước dịch vụ để có phương án hỗ trợ phù hợp./.