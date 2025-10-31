Xã hội SABECO hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai Chiều 31/10, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Tham dự buổi lễ có ông Lester Tan – Tổng Giám đốc SABECO, cùng các thành viên trong đoàn công tác. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Phú Hiền – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng đại diện các ban, ngành liên quan.

Đoàn công tác của Sabeco hỗ trợ Nghệ An 500 triệu đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ảnh: Quang An

Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, năm 2025, Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai với 3 cơn bão lớn (số 3, số 5 và số 10) gây thiệt hại ước tính hơn 8.000 tỷ đồng. Hàng nghìn ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở; hàng trăm hecta hoa màu, thủy sản bị cuốn trôi; hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước ở nhiều khu vực bị tàn phá nghiêm trọng....

Trước tình hình đó, tỉnh đã chủ động huy động mọi nguồn lực tại chỗ để khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chung tay hỗ trợ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp Nghệ An sớm vượt qua khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ của Sabeco. Ảnh: Quang An

Tại buổi lễ, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã trao tặng 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An nhằm chia sẻ thiệt hại sau bão lũ, đồng hành cùng chính quyền và người dân trong quá trình khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Lester Tan – Tổng Giám đốc SABECO chia sẻ: “Sự hỗ trợ này mang ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi, bởi Nghệ An không chỉ là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề sau đợt bão lũ vừa qua, mà còn là nơi gắn bó với nhiều cán bộ, nhân viên, đối tác và các đơn vị thành viên của SABECO. Các nhà máy, công ty tại Nghệ An đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của chúng tôi tại khu vực miền Trung. Vì vậy, SABECO cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc trong việc sẻ chia và đồng hành cùng người dân vượt qua giai đoạn khó khăn.”

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Quang An

Tổng Giám đốc SABECO cũng khẳng định, khoản đóng góp này thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và cam kết của doanh nghiệp trong việc sát cánh cùng cộng đồng, không chỉ trong sản xuất kinh doanh mà còn trong các hoạt động vì con người, vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Phú Hiền trân trọng cảm ơn tình cảm và trách nhiệm của SABECO. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh chúc SABECO tiếp tục phát triển vững mạnh, tiếp tục là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu có đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của đất nước.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tham gia các hoạt động thuộc chuỗi chương trình “Hành trình di sản” do SABECO tổ chức nhân dịp kỷ niệm 150 năm hình thành và phát triển.

Sabeco hiện đang tổ chức chương trình "Hành trình di sản" tại Nghệ An với nhiều hoạt động hấp dẫn. Ảnh: Quang An

“Hành trình di Sản” là chuỗi hoạt động ý nghĩa được triển khai trên khắp Việt Nam, nhằm tôn vinh giá trị di sản, kết nối con người, lan tỏa tinh thần sẻ chia và đoàn kết – những giá trị cốt lõi mà SABECO luôn theo đuổi. Tính đến nay, chương trình đã đi qua 8/9 điểm đến gồm: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Vũng Tàu, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Bình Định và Nghệ An; điểm cuối sẽ khép lại tại Thủ đô Hà Nội – nơi đánh dấu chặng đường tròn đầy của hành trình gắn kết cộng đồng này.

Với di sản 150 năm trong ngành nấu bia, SABECO hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam, sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thương mại thành viên và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. Không chỉ khẳng định năng lực sản xuất – kinh doanh, SABECO còn được biết đến như một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao, luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng và đồng hành cùng Chính phủ trong các chương trình vì sự phát triển bền vững.