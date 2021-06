SẮC VIỆT MEDIA dẫn đầu xu thế truyền thông xứ Nghệ

Là đơn vị tiên phong đón đầu xu hướng truyền thông mới ở xứ Nghệ, ông Nguyễn Văn Việt - CEO Công ty TNHH SẮC VIỆT MEDIA chia sẻ: “TVC quảng cáo luôn có sức hút rất riêng, đối tượng khán giả rất đa dạng. Thế nhưng, hiện nay, phần lớn khách hàng tại Nghệ An chưa phân biệt được TVC quảng cáo với phim, phóng sự... giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp.

Chúng tôi muốn tiên phong đưa loại hình quảng cáo hiện đại này về thị trường Nghệ An với mong muốn thay đổi tư duy truyền thông cho khách hàng và góp phần quảng bá, lan tỏa thương hiệu và sản phẩm đặc trưng của xứ Nghệ. Bởi vậy, chúng tôi đầu tư sản xuất các TVC quảng cáo “chuẩn” cả về nội dung và kỹ thuật hình ảnh, âm thanh.

Để tạo dấu ấn riêng cho mỗi doanh nghiệp, mỗi TVC là một ý tưởng độc đáo mới mẻ, qua đó chuyển tải thông điệp giàu giá trị của thương hiệu, sản phẩm. Đặc biệt, các TVC quảng cáo SẮC VIỆT MEDIA xây dựng là những câu chuyện, trải nghiệm thực tiễn và thường có sự góp mặt của những người nổi tiếng hoặc được ứng dụng hiệu quả của nhiều kỹ xảo hiện đại.

TVC quảng cáo SẮC VIỆT MEDIA sản xuất thường có sự góp mặt của những người nổi tiếng chia sẻ trải nghiệm sản phẩm và câu chuyện thương hiệu. Ảnh: Sắc Việt Media

TVC quảng cáo nếu được tạo ra đúng nhu cầu, đúng thời điểm cần thiết có khả năng biến những khách hàng từ không biết đến thương hiệu thành có hứng thú tìm hiểu, yêu thích nhãn hàng. Bởi vậy, SẮC VIỆT MEDIA xây dựng TVC quảng cáo dựa trên sự thấu hiểu nhu cầu khách hàng. Chỉ với với 30s-1phút, TVC sẽ thu hút người xem bởi sự kết hợp hài hòa hình ảnh phong phú và âm thanh sinh đông hấp dẫn và những thông điệp ấn tượng, gần gũi mà sâu sắc, thấm thía; giúp thương hiệu tạo dựng được thiện cảm, dần định vị trong tâm trí khách hàng.

Không chỉ dẫn đầu xu thế truyền thông hiện đại ở xứ Nghệ, SẮC VIỆT MEDIA còn nỗ lực góp sức mình quảng bá thương hiệu, sản phẩm đặc sản của Nghệ An.

Ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Giám Đốc Sở khoa học Công Nghệ Nghệ An đánh giá cao sự đồng hành ý nghĩa của đơn vị: “Năm 2021, SẮC VIỆT MEDIA phối hợp với Sở KH&CN, tài trợ xây dựng các TVC giới thiệu các sản phẩm OCOP của Nghệ An như: Trà cà gai leo Pù Mát, rượu Mú Từn… Sự phối hợp của SẮC VIỆT MEDIA đồng hành với tỉnh nhà tuyên truyền, quảng bá hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị đặc sản Nghệ An đến với khách hàng trong tỉnh và mọi miền đất nước”.