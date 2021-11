Săn đất nền sổ đỏ, giới đầu tư đổ bộ vào Diễn Châu (Nghệ An)

Lợi thế quy hoạch tạo “bước nhảy” cho bất động sản Diễn Châu - Nghệ An



Trong 10 năm trở lại đây chúng ta đã được chứng sự “thay da đổi thịt” đáng kinh ngạc của thị trường bất động sản Diễn Châu – Nghệ An, trong đó đáng chú ý nhất phải kể đến hệ thống giao thông hiện đại, dày đặc và liên tục mở rộng với 3 tuyến đường trọng điểm gồm: Đường sắt Bắc - Nam, đường sắt cao tốc Bắc - Nam và đường cao tốc Bắc - Nam chạy qua.

Đáng chú ý, Dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất sẽ là “vũ khí” đắc lực bổ sung cho liên kết vùng Diễn Châu thêm hoàn hảo. Sau khi hoàn thiện, khoảng cách giữa Diễn Châu và các địa phương trên cả nước sẽ được rút ngắn đáng kể, tạo lực đẩy cho sự phát triển của tất cả các ngành, đặc biệt bất động sản.

Lợi thế quy hoạch tạo “bước nhảy” cho bất động sản Diễn Châu - Nghệ An. Không chỉ có thế mạnh về hạ tầng giao thông, Diễn Châu còn là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế và đô thị hóa nhanh bậc nhất khu vực Bắc Trung Bộ - miền Trung. Giai đoạn 2015 – 2020 thu nhập bình quân đầu người tại Diễn Châu tăng gấp 1,8 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực.



Song song với định hướng phát triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, huyện Diễn Châu cũng chú trọng xây dựng những chính sách “trải thảm đỏ” cho nhà đầu tư, thu hút nhiều dự án lớn khiến thị trường bất động sản càng trở nên sôi động. Năm 2019, tổng mức đầu tư trên địa bàn huyện đạt khoảng 22.000 tỷ đồng (chiếm gần 50% tổng mức đầu tư cả tỉnh) dự kiến con số này sẽ còn tăng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trở thành điểm sáng mới thu hút dòng vốn đầu tư tại thị trường Nghệ An, những năm qua Diễn Châu đã trở thành mảnh đất lành thu hút các “ông lớn” trong làng bất động sản trong đó phải kể đến TNR Holding, Công ty TNHH Xây dựng Hoàng Sơn,...

Liền kề khu đô thị Hoàng Sơn hút khách

Với những ưu thế nổi trội về tính thanh khoản, khả năng tăng giá cao, tỷ suất sinh lời hấp dẫn và pháp lý minh bạch so với các phân khúc khác đất nền sổ đỏ luôn có sức hút đặc biệt. Nếu so với kênh gửi tiết kiệm, tích trữ vàng hoặc đầu tư chứng khoán thì đầu tư đất nền có tính ổn định vượt trội, ít trượt giá và là “của để dành” an toàn cho dòng tiền trung và dài hạn. Chính vì vậy, thời gian gần đây những dự án “đất nền sổ đỏ” đang được giới đầu tư bất động sản Nghệ An săn lùng ráo riết.

Là một trong những dự án quy mô bậc nhất Diễn Châu – Nghệ An với tổng diện tích tên tới 115.231,9 m2, Khu đô thị Hoàng Sơn được đầu tư xây dựng bài bản, trở thành biểu tượng sống mới tại Diễn Châu – Nghệ An.

Liền kề khu đô thị Hoàng Sơn hút khách nhờ pháp lý minh bạch sổ đỏ dài lâu. Ảnh phối cảnh

Tọa lạc tại vị trí trung tâm kinh tế, chính trị của Diễn Châu, mặt tiền giáp đường Quốc lộ 07 nằm trong quy hoạch dự án cao tốc Bắc – Nam, gần đường giao thông huyết mạch QL 1A, dự án Khu đô thị Hoàng Sơn được giới chuyên gia đánh giá cao bởi hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại đồng bộ. Từ đây, cư dân tương lai có thể thuận tiện kết nối đến nhiều địa điểm trong và ngoài khu vực cũng như các tỉnh, thành lân cận khác. Đặc biệt, sau khi tuyến đường cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt hoàn thiện, dự án sẽ nằm trên trục đường nhánh từ cao tốc xuống Quốc lộ 1A theo đó nơi đây sẽ trở thành tâm điểm kết nối giao thương quan trọng không chỉ của Diễn Châu mà còn của cả miền Trung.



Khu đô thị Hoàng Sơn được đầu tư quy mô với đa dạng sản phẩm như biệt thự, liền kề, Shophouse. Trong đó sản phẩm liền kề được phân lô bán nền với diện tích phong phú từ 90m2 đến 120m2 mang đến lựa chọn đa dạng cho khách hàng. Đặc biệt, tất cả các lô liền kề tại dự án đều đã có sổ đỏ dài lâu, điều này không chỉ là bảo chứng quan trọng về sự minh bạch của dự án mà nó còn là thước đo giá trị về tiềm năng tăng giá không giới hạn trong tương lai.

Không chỉ sở hữu sản phẩm bất động sản có giá trị cao tiềm năng sinh lời lớn, lựa chọn Khu đô thị Hoàng Sơn làm nơi an cư, cư dân tương lai còn được thừa hưởng trọn hệ thống tiện ích “đỉnh cao” trong đó nổi bật phải kể đến: Hòn non bộ, hồ cá Koi, vườn Thượng Uyển, trung tâm thương mại Diễn Châu Centerpoint, Đại lộ Hoàng Sơn,… mang đến nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Trong bối cảnh thị trường Nghệ An nói chung và Diễn Châu nói riêng đang trên đà phát triển sôi động, đầu tư liền kề Khu đô thị Hoàng Sơn được xem là sự lựa chọn lý tưởng cho các nhà đầu tư thông thái với cơ hội gia tăng giá trị bất động sản cao.