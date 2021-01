Săn mây ở miền Tây xứ Nghệ

Cách Thành phố Vinh khoảng 250 km, Buộc Mú (Kỳ Sơn) là một trong những điểm đến được yêu thích nhất ở miền Tây Nghệ An. Trong khoảng thời gian này, bản Buộc Mú thu hút du khách ghé thăm bởi hiện tượng biển mây. Tới đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng và check-in cùng khung cảnh mây trắng xóa bao phủ núi rừng. Ảnh: Thành Cường

Để bắt gặp hiện tượng này, bạn cần có sự chuẩn bị trước. Việc tìm hiểu thời tiết, khí hậu thích hợp để khởi hành sẽ giúp tăng tỷ lệ săn mây thành công. Nếu nhiệt độ quá thấp, Buộc Mú sẽ xuất hiện băng tuyết, sương mù. Nếu nhiệt độ cao hay gió to, trời thường quang mây, nắng ráo. Biển mây thường xuất hiện khi nhiệt độ ngoài trời dao động 2-10 độ C. Ảnh: Thành Cường

Biển mây xuất hiện nhanh và khó đoán. Do đó, dù mây có nhiều vào lúc khí hậu, thời tiết thuận lợi, việc bắt gặp hiện tượng này cũng chưa thể chắc chắn, bạn còn dựa phần lớn vào may mắn. Nằm ở độ cao trên 1.900 m, Buộc Mú là điểm săn mây đẹp bậc nhất Nghệ An. Ảnh: Thành Cường