Sản phẩm lươn Nghệ An đã xuất khẩu sang Mỹ, Úc

Trong chương trình phiên họp thường kỳ tháng 12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025 vào chiều 29/12.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ngành, địa phương liên quan. Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06, 100% chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt. Điển hình như Chỉ số TFP (Năng suất các nhân tố tổng hợp) vượt 67,7%; số đối tượng đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp vượt 33,6%; nguồn kinh phí xã hội hóa cho hoạt động nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ KH&CN ngoài ngân sách Nhà nước vượt 15% so với trước khi có nghị quyết.

Thông qua thực hiện Nghị quyết số 06 đã từng bước tạo chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp cũng như người dân về vai trò của KH&CN trong sự phát triển bền vững của tỉnh.

Nhìn chung, nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đóng góp của KH&CN được thể hiện trên tất cả các lĩnh vực và có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Đồng chí Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Nghệ An đã có nhiều khởi sắc, được đánh giá là 1 trong 5 hệ sinh thái khởi nghiệp tốt nhất trong cả nước.



Phát biểu tại cuộc làm việc, Giám đốc Sở KH&CN Trần Quốc Thành nhấn mạnh, đối với Nghệ An khó nhất là kích hoạt tinh thần vượt qua chính mình để khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, thông qua nhiều giải pháp hoạt động khởi nghiệp đã thu nhiều kết quả, hình thành được những doanh nghiệp, sản phẩm mới. Giám đốc Sở KH&CN Nghệ An cho biết: Từ các doanh nghiệp khởi nghiệp, sản phẩm lươn của Nghệ An đã có mặt tại thị trường Úc, Mỹ; sản phẩm dầu gội đầu sản xuất tại Nghệ An cũng đã xuất khẩu sang Singapore, Hàn Quốc.

Từ những kết quả đạt được, Bộ KH&CN đã chọn Nghệ An là 1 trong 5 tỉnh được xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp vùng.

Tuy nhiên, trong thực tế việc thực hiện vẫn còn những khó khăn, đặc biệt là nguồn lực cán bộ chuyên trách quản lý lĩnh vực KH&CN của tỉnh còn mỏng, do chủ yếu là kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi...

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu đánh giá, các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của Sở KH&CN chủ trì mấy năm gần đây phối hợp thực hiện rất tốt với Sở NN&PTNT để triển khai thực hiện. Ở Nghệ An, có khoảng 86% đề tài khoa học cụ thể hóa vào thực tế, cao hơn so với bình quân cả nước.



Từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết số 06, đặc biệt là vai trò xã hội hóa trong hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị nguồn vốn sự nghiệp chỉ nên cơ bản tập trung vào nông nghiệp để hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, một số doanh nghiệp cụ thể; còn lại cần đưa ra định hướng mới để huy động nguồn kinh phí theo hướng xã hội hóa gắn với doanh nghiệp vì 40 dự án khởi nghiệp được chấm điểm xuất sắc và 30 dự án tiềm năng thì tất cả đều thực hiện từ nguồn vốn xã hội hóa.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá, qua quá trình 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 đã có nhiều đổi mới trong cách làm và tiếp cận vấn đề, mang lại hiệu quả rõ rệt. Đặc biệt, cách tư duy và tiếp cận nguồn lực phát triển KH&CN đã chuyển từ tâm thế dựa vào nguồn lực Nhà nước sang chủ yếu tập trung vào nguồn lực của xã hội hóa; đây là cách tiếp cận rất hay.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận nội dung về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025. Ảnh: Thành Duy Từ khởi động được các quỹ và hệ sinh thái khởi nghiệp do Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đặc biệt là với cộng đồng doanh nghiệp đã khẳng định tư duy tiếp cận KH&CN ứng dụng phải từ cộng đồng doanh nghiệp là hoàn toàn phù hợp; đồng thời thông qua đây đã góp phần thay đổi tư duy, khuyến khích đội ngũ trẻ dám nghiên cứu, tham gia khởi nghiệp.



Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bên cạnh tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác KH&CN giữa các đơn vị trong tỉnh, cần đẩy mạnh hợp tác giữa ngành KH&CN tỉnh với các cơ sở nghiên cứu khác trong và ngoài nước; các tổ chức quốc tế để xây dựng mối quan hệ, tiến tới ký kết, thỏa thuận các chương trình, dự án đầu tư nghiên cứu, hình thành các sản phẩm KH&CN tại Nghệ An.