Sản phẩm OCOP Nghệ An – 'sứ giả' lan tỏa văn hóa vùng miền

Được sản xuất theo quy trình sạch do Nhật Bản hướng dẫn, cao cô đặc cà gai leo của dược liệu Pù Mát là sản phẩm uy tín chất lượng cao của Nghệ An. Sản phẩm đang được tiêu dùng rộng rãi trong cả nước. Ảnh: Trân Châu

Giò me với được làm từ thịt me của vùng quê Nam Nghĩa (Nam Đàn) với vị thơm ngọt đặc trưng nổi tiếng “thịt me Nam Nghĩa, thịt dê Cầu Đòn”. Nguyên liệu đặc biệt cùng với cách chế biến tinh tế cộng với bí quyết gia truyền đã tạo nên thương hiệu giò me Nam Nghĩa. Sản phẩm giò me ở Nam Đàn đã được công nhận 4 sao OCOP, được tiêu thụ rộng rãi trong cả nước… Ảnh: Thanh Phúc