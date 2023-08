Sẵn sàng cho giải marathon chuyên nghiệp lớn nhất được tổ chức tại Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tối mai (19/8), tại Quảng trường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra Lễ khai mạc giải Giải marathon “Cùng Faith về miền ví, giặm” năm 2023 do Tạp chí Nông thôn Việt phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức.

Theo bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, phong trào marathon lan tỏa mạnh trong địa phương những năm gần đây, nhiều vận động viên chuyên nghiệp, cán bộ, nhân viên các cơ quan, tổ chức và người dân tham gia chạy các giải trong tỉnh và toàn quốc. Tuy nhiên, Giải marathon “Cùng Faith về miền ví, giặm” là giải chuyên nghiệp, lớn nhất từ trước đến nay được tổ chức trên địa bàn tỉnh, với hơn 4.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Để chuẩn bị cho sự kiện, trước đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức giải; phối hợp đưa tin về giải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho giải đã sẵn sàng. Tại cuộc làm việc rà soát công tác tổ chức giải diễn ra vào chiều 18/8, Sở Văn hóa và Thể thao cho biết đã cùng đơn vị tổ chức khảo sát, thống nhất cung đường chạy ở 4 cự ly 5km, 10km, 21km và 42km, với điểm đầu và cuối ở đường Hồ Tùng Mậu, đường chạy chính qua các tuyến đường Phan Đăng Lưu, Nguyễn Viết Xuân, đường ven sông Lam (qua thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lò). Bên cạnh đó, Sở cũng đã chỉ đạo Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh xây dựng chương trình biểu diễn Dân ca ví, giặm tại Lễ khai mạc giải.

Các vận động viên sẽ chạy trên đường ven sông Lam ở các cự ly 10km, 21km và 42km. Ảnh: Hoàng Cường

Đại diện Công an tỉnh cho biết đã hoàn chỉnh phương án bố trí phương tiện, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự làm nhiệm vụ điều phối giao thông tại điểm xuất phát, đích và dọc theo tuyến đường chạy, địa điểm khai mạc, bế mạc giải, đảm bảo an ninh, an toàn cho vận động viên, ban tổ chức, bố trí xe dẫn đường trên các tuyến đường chạy. Sở Y tế cử cán bộ, nhân viên y tế đảm bảo sức khỏe cho các vận động viên trong quá trình thi đấu.

Bên cạnh đó, đến chiều 18/8, Tỉnh đoàn đã huy động được hơn 200 tình nguyện viên là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia phục vụ, hướng dẫn đại biểu, các đoàn tham dự giải. Sở Giáo dục và Đạo tạo đã huy động 50 học sinh của Trường THPT Nguyễn Trường Tộ tham gia lễ bế mạc.

Trước đó, Sở Du lịch Nghệ An đã đề nghị các cơ sở lưu trú có chính sách ưu đãi giá dịch vụ cho các vận động viên và người đi cùng về tham dự giải. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương cũng đã phối hợp xây dựng gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, các sản vật đặc trưng của Nghệ An tại Quảng trường Hồ Chí Minh…

Các vận động viên Nghệ An tham gia tập luyện marathon. Ảnh: Hoàng Cường

Liên quan đến vấn đề cự ly 42km xuất phát từ 3h30 ngày 20/8 nhưng một đoạn đường dài gần 10km trên tuyến đường ven sông Lam chưa có đèn đường, đại diện Điện lực Nghệ An cho biết đã có phương án bổ sung bằng các đèn chiếu sáng chạy bằng pin và trong ngày 19/8, các nhân viên điện lực sẽ phối hợp với các tình nguyện viên lắp đặt đèn này để đảm bảo an toàn cho các vận động viên trên đường chạy.

Về việc cấm đường để tổ chức giải, đại diện Sở Giao thông vận tải cho biết, Sở đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh gửi văn bản cho Cục Đường bộ Việt Nam ủy nhiệm cho Khu quản lý đường bộ II chấp thuận phương án đảm bảo giao thông phục vụ giải và Khu quản lý đường bộ II sẽ có văn bản hồi đáp việc chấp thuận vào sáng 19/8.

Bà Nguyễn Thị Quốc Hương - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức giải chạy ở một số tỉnh, thành nhưng đây là lần đầu tiên nhận được sự vào cuộc hỗ trợ tích cực từ các ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh Nghệ An... Tạp chí Nông thôn Việt sẽ cố gắng hết sức để Giải marathon "Cùng Faith về miền ví, giặm" diễn ra quy củ, hoành tráng không kém bất cứ một giải marathon chuyên nghiệp nào từng được tổ chức".