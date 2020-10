Sân Vinh vẫn đảm bảo tổ chức trận Sông Lam Nghệ An - Nam Định

Do tình hình mưa lũ đang diễn biến khá phức tạp tại Nghệ An, nhiều người lo ngại, trận đấu cuối cùng của nhóm B giữa Sông Lam Nghệ An và DNH Nam Định sẽ không thể tổ chức.

Toàn cảnh sân Vinh một ngày trước trận SLNA - Nam Định. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Nghệ An, mưa tại TP Vinh chiều tối ngày 30/10 đã giảm dần. Sân Vinh ở vị trí cao nên ngay trong thời điểm nhiều khu vực khác ngập nặng, sân Vinh vẫn tương đối khô ráo. Hệ thống thoát nước hoạt động bình thường.

Sau buổi họp kỹ thuật chiều 30/10, BTC cho biết kế hoạch tổ chức trận đấu vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, BTC giải sẽ bám sát thực tế để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cận cảnh mặt cỏ sân Vinh sau những ngày mưa. Ảnh: Đức Anh

Để đảm bảo mặt sân Vinh tốt nhất trước trận đấu, SLNA đã phải hủy bỏ buổi tập. Trong khi CLB Nam Định tập trong Nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Hiện tại, CLB Nam Định đang rất cần một chiến thắng trên sân Vinh để giành quyền trụ hạng V.League.

Trận đấu giữa SLNA và Nam Định diễn ra vào lúc 17h00 ngày 31/10, BTC sân Vinh đã quyết định mở cửa khu vực khán đài B cho hàng nghìn CĐV đội khách. Trong khi đó, Hội CĐV SLNA được bố trí ngồi tại khu vực khán đài A.