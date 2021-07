Sáng 14/7, Nghệ An phát hiện thêm 4 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca cộng đồng

Covid-19. Sáng 14/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 13/7 đến 7h00 14/7), Nghệ An ghi nhận 04 trường hợp dương tính với

Bản Chăm Puông xã Lượng Minh huyện Tương Dương, nơi xuất hiện 3 ca nhiễm Covid mới. Ảnh: Thành Cường

Trường hợp nhiễm mới thứ nhất là bệnh nhân C.T.L , nữ, sinh 1979. Dân tộc: Khơ Mú. Nghề nghiệp: Nông dân. Địa chỉ: bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bệnh nhân L. trong thời gian qua chỉ ở nhà, đi làm rẫy, không đi đâu và không tiếp xúc với người nào đi từ vùng dịch trở về địa phương. 3 ngày trước bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ, ho thúng thắng, không mệt mỏi được Điều dưỡng Trạm y tế xã Bảo Thắng (huyện Kỳ Sơn), đến kê đơn thuốc và chuyền dịch tại nhà. Ngày 13/7/2021, bệnh nhân C.T.L đi cùng con trai, con dâu đến TTYT huyện khám bệnh và được lấy mẫu Test nhanh 03 lần dương tính; sau đó cho lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm khẳng định cho kết quả dương tính với SARS- CoV-2.

Trường hợp nhiễm mới thứ hai là M.T.H, nữ, sinh 1998. Dân tộc: Khơ Mú. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Địa chỉ: Bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, Tương Dương, Nghệ An. Bệnh nhân M.T.H là con dâu của bệnh nhân C.T.L được công bố cùng ngày. Trong thời gian nghỉ sinh để chăm sóc con, bệnh nhân không đi đâu. Trưa ngày 12/7/2021, bệnh nhân có biểu hiện ớn lạnh, không sốt, không ho, không mệt. 11h00 ngày 13/7/2021, bệnh nhân đi cùng chồng, mẹ chồng đưa con cùng đi khám bệnh tại TTYT huyện Tương Dương và được lấy mẫu Test nhanh 03 lần dương tính; lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS- CoV-2.

Trường hợp nhiễm mới thứ ba là C.T.B.N, nữ, sinh 2021. Dân tộc: Khơ Mú. Địa chỉ: Bản Chăm Puông, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Bệnh nhân C.T.B.N là con bệnh nhân M.T.H và là cháu bệnh nhân C.T.L được công bố cùng ngày. Bệnh nhân được bà và bố mẹ đưa đi khám bệnh cùng và được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS- CoV-2.

Hiện tại cả 3 Bệnh nhân trên đang được cách ly điều trị tại khoa Truyền Nhiễm TTYT huyện Tương Dương.

Trường hợp nhiễm mới thứ tư là bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1940. Địa chỉ: Xóm 1, Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An. Ngày 1/7 BN đau đốt sống cổ nên đi khám tại BVĐK Minh An, Quỳnh Lưu và được làm test nhanh cho kết quả âm tính. Sau đó Bệnh nhân được chuyển vào khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Trung tâm bệnh nhiệt đới. Tại đây bệnh nhân được làm XN RT-PCR 03 lần vào các ngày 1/7, 3/7, 7/7 và đều cho kết quả âm tính. Ngày 13/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2...Tiền sử: Bệnh nhân có tiếp xúc với con trai đi từ Dĩ An- Bình Dương về ngày 27/6 (anh này đã được test nhanh âm tính ngày 1/7).

Ngay sau khi phát hiện các ca dương tính, CDC đã triển khai các đoàn điều tra, truy vết đến các địa phương để điều tra các F và gấp rút phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đến nay, Nghệ An đã có 136 ca dương tính với COVID-19 ở 12 địa phương, cụ thể: TP Vinh: 89, Diễn Châu: 18, Tân Kỳ: 01, Quỳ Hợp: 05, Nam Đàn: 06, Đô Lương: 01, Hoàng Mai: 02, Nghĩa Đàn: 01, Nghi Lộc: 04, Quỳnh Lưu: 05, Tương Dương: 03 ca, Yên Thành: 01.