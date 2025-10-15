Thị trường Sáng 15/10, giá vàng nhẫn 9999 vượt 150 triệu đồng/lượng

Sáng 15/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt đạt các mốc cao mới theo đà nhảy vọt của giá thế giới.

Sáng 15/10, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đợt tăng giá mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng nhanh hơn. Tại SJC, giá vàng nhẫn đã đạt 143,7 - 146 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua vào - bán ra, tăng tới 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm qua, mức tăng gấp đôi so với vàng miếng.

Tại Công ty PNJ, vàng nhẫn thương hiệu PNJ cũng tăng vọt lên 145,6 - 147,6 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán, gần tương đương với giá vàng miếng SJC.

Đặc biệt, tại Bảo Tin Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn tăng vọt lên mức 147,1 - 150,1 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán, tăng đến 3,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng trong nước tăng mạnh chủ yếu chịu tác động từ đà tăng của giá vàng thế giới. Lúc 11 giờ sáng (giờ Việt Nam), giá vàng quốc tế đã đạt 4.178 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với đầu ngày.

Trên thị trường thế giới, vàng đang được hưởng lợi từ hai yếu tố lớn: căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Trong tuần qua, giá vàng quốc tế đã liên tục lập đỉnh mới. Sau khi lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, vàng tiếp tục tăng mạnh và chính thức vượt mốc 4.100 USD/ounce vào ngày 13/10.

Động lực chính cho đợt tăng này xuất phát từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố loạt biện pháp thương mại cứng rắn với Trung Quốc, bao gồm việc áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh và siết chặt kiểm soát xuất khẩu phần mềm chiến lược của Mỹ, dự kiến có hiệu lực ngay đầu tháng 11.

Tuy vậy, giới phân tích cũng khuyến cáo rằng giá vàng có thể đối mặt với một đợt điều chỉnh ngắn hạn do áp lực chốt lời, sau chuỗi ngày tăng nóng vừa qua. Dù vậy, về trung hạn, xu hướng tăng vẫn được duy trì khi các yếu tố bất ổn địa chính trị và chính sách tiền tệ nới lỏng vẫn hiện hữu.

Hiện tại, nếu quy đổi theo tỷ giá niêm yết trong nước, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 14 triệu đồng.