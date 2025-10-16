Thị trường Sáng 16/10, giá vàng nhẫn 9999 đạt mức 153 triệu đồng Sáng 16/10, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng. Vàng nhẫn BTMC đạt mức giá cao nhất 153 triệu đồng, tăng đến 11,8 triệu đồng trong 1 tuần qua

Sáng 16/10, giá vàng trong nước tiếp tục chứng kiến đợt tăng giá mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,1 - 149,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% có mức tăng nhanh hơn giá vàng miếng. Tại SJC, giá vàng nhẫn đã đạt 145,9 - 148,1 triệu đồng/lượng ở 2 chiều mua vào - bán ra, tăng tới 1,7 triệu đồng/lượng so với hôm qua.

Tại Công ty PNJ, vàng nhẫn thương hiệu PNJ cũng tăng vọt lên 146 - 149 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán, mức tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với hôm qua.

Đặc biệt, tại Bảo Tin Minh Châu, giá vàng nhẫn tròn trơn tăng vọt lên mức 150 - 153 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán, tăng 700 nghìn đồng/lượng ở hai chiều mua - bán so với hôm qua.

So với 1 tuần trước, giá vàng nhẫn tròn trơn BTMC đã tăng đến 11,8 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua - bán.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, vượt lên mức kỷ lục mới khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang. Nhiều nhà đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ chính sách tiền tệ nới lỏng đến cuối năm, tạo thêm động lực cho dòng tiền chảy vào các tài sản an toàn như vàng.

Từ đầu tuần, giá vàng đã tăng khoảng 5% và chạm đỉnh hơn 4.231 USD/ounce vào ngày thứ Năm. Đây là mức cao nhất kể từ khi đà tăng bắt đầu từ giữa tháng 8.

Ngay từ đầu tháng 10, giá vàng giao ngay đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 4.000 USD/ounce, còn bạc cũng vượt 50 USD/ounce – mức chưa từng thấy trong hàng chục năm qua. Đến giữa tuần này, giá vàng tiếp tục leo lên trên 4.200 USD/ounce, trong khi bạc đạt khoảng 51,2 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định đà tăng của vàng vẫn còn dư địa lớn. Nhiều yếu tố như bất ổn chính trị, rủi ro suy thoái kinh tế và chính sách lãi suất thấp đang củng cố tâm lý tích trữ kim loại quý.

Một báo cáo từ JPMorgan cho biết, chỉ cần 0,5% lượng tài sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Mỹ chuyển sang vàng, giá có thể tăng vọt lên tới 6.000 USD/ounce.

Trong một báo cáo khác, chuyên gia hàng hóa Widmer dự đoán rằng đến năm 2026, giá vàng có thể đạt trung bình 4.400 USD/ounce và có khả năng chạm đỉnh 5.000 USD/ounce.

Phát biểu mới đây của Tổng thống Donald Trump đã khiến tâm lý nhà đầu tư thêm căng thẳng. Ông cho rằng Mỹ đang trong một “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc, làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng lâu dài tới kinh tế toàn cầu.

Dù Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã đề xuất tạm dừng việc tăng thuế, nhưng lo ngại về rủi ro vẫn bao trùm thị trường. Trong bối cảnh đó, vàng trở thành lựa chọn trú ẩn an toàn hàng đầu.