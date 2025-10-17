Chọn chuyên mục Sáng 17/10, có nơi rao bán giá vàng nhẫn lên 180 triệu đồng Sáng 17/10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trong nước tăng mạnh khoảng 4 triệu đồng so với hôm qua theo đà nhảy vọt của giá vàng thế giới. Có nơi rao bán vàng nhẫn BTMC giá 180 triệu đồng

Tính đến 11h sáng 17/10, các công ty vàng lớn đồng loạt niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 151,5 triệu đồng/lượng mua vào và 153 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 4,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với sáng hôm qua.

Cùng nhịp đi lên, vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được giao dịch lên tới 149,3 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng hơn 3,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn có sự cách biệt giữa các công ty: Công ty SJC bán ra 151,5 triệu đồng; công ty PNJ bán 152,1 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Trong khi vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được bán ra tới 158 triệu đồng/lượng, cao hơn cả giá vàng miếng SJC.

Một số cửa hàng nhỏ sáng nay đẩy giá vàng miếng SJC lên 171 - 175 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào bán ra, mức khó tin của giá vàng trong nước. Giá vàng nhẫn BTMC trên các trang MXH rao bán vàng đã đẩy giá lên tới 180 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên mua vàng qua các kênh này vì nguồn gốc xuất xứ vàng không rõ ràng. Người mua dễ gặp phải rủi ro mua phải vàng giả, vàng non, hoặc bị lừa đảo khi giao dịch tiền mặt.

Giá vàng trong nước tăng mạnh do ảnh hưởng từ giá thế giới. Lúc 11h sáng nay theo giờ Việt Nam, vàng thế giới đã lên mốc 4366 USD/ounce, tăng mạnh tới 131,86 USD/Ounce so với đầu phiên sáng. Với đà tăng chỉ nửa ngày qua, nhiều nhà đầu tư dự đoán vàng sẽ sớm chạm mốc 4400 USD/Ounce trong tối nay hoặc ngày mai.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 138,7 triệu đồng/lượng.