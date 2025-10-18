Thứ Bảy, 18/10/2025
Thị trường

Sáng 18/10: Một cửa hàng vàng nhẫn hôm nay giảm 3 triệu đồng

Quốc Duẩn 18/10/2025 09:46

Giá vàng trong nước hôm nay 18/10/2025 giảm mạnh theo chiều giá vàng thế giới. Giá vàng SJC giảm đến 2 triệu đồng, vàng nhẫn có nơi giảm đến 3 triệu đồng.

Cập nhật lúc 9h00 hôm nay 18/10/2025, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh đến 2 triệu đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Sáng 18/10: Giá vàng trong nước có nơi giảm đến 3 triệu đồng

Tính đến 9h00 ngày 18/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về giá vàng nhẫn nhẫn trơn 9999 PNJ. Cụ thể, giá vàng nhẫn tại đây giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua - giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, đưa giá về mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Hiện tại, giá vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất vẫn ở tại BTMC với giá 159,5 triệu đồng/lượng. Cả Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải đều đang giữ nguyên mức giá của ngày hôm qua.

