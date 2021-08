Sáng 2/8, Nghệ An ghi nhận thêm 6 bệnh nhân Covid-19 mới

Sáng 2/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 01/8 đến 7h00 ngày 02/8), Nghệ An ghi nhận 06 ca Dương tính mới với Covid-19.

Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Thị tứ, Tân Thành, Yên Thành. Ngày 30/7, bệnh nhân đi bằng xe máy từ Thuận An, Bình Dương về đến Nghệ An ngày 1/8. Chiều ngày 1/8, bệnh nhân đến chốt kiểm dịch Bến Thủy , TP. Vinh được làm test nhanh Covid-19 hai lần đều cho kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Nghi Đức và lấy mẫu RT- PCR gửi CDC Nghệ An, tối ngày 1/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.