Sáng 20/7, Nghệ An phát hiện thêm 2 ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 20/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 19/7 đến 7h00 ngày 20/7), Nghệ An ghi nhận 2 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Cả 2 bệnh nhân đều là lái xe đường dài đi ngang qua địa bàn Nghệ An.

Trường hợp mẫu test nhanh có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 thì sẽ được giữ lại lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ảnh: Thành Cường

Trường hợp nhiễm Covid-19 mới thứ nhất là H.V.Đ, nam, sinh năm 1985. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ: Xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 18/7, bệnh nhân lái xe chở hàng từ tỉnh Tiền Giang đi Lạng Sơn. Lúc 14h29 ngày 19/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Minh An, huyện Quỳnh Lưu làm test nhanh Covid-19, kết quả test nhanh dương tính 2 lần. Bệnh nhân được cách ly ngay sau đó tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và lấy mẫu gửi CDC Nghệ An. Sáng 20/7, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Trường hợp nhiễm Covid-19 mới thứ hai là Đ.H.M, nam, sinh năm 1993. Nghề nghiệp: Lái xe. Địa chỉ: Tổ 5, phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Bệnh nhân đi cùng xe đường dài và là F1 của Bệnh nhân N.N.H đã được công bố trước đó. Ngày 17/7, bệnh nhân được cách ly tại Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu, được làm xét nghiệm RT-PCR lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 19/7, bệnh nhân có dấu hiệu ho, đau rát họng, sốt nhẹ và được Trung tâm Y tế Quỳnh Lưu lấy mẫu gửi CDC Nghệ An làm xét nghiệm lần 2. Sáng 20/7, cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS- CoV-2.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 167 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 12 địa phương: Thành phố Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 20, Nam Đàn: 06, Quỳnh Lưu: 08, Kỳ Sơn: 06 ca, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện là 72 bệnh nhân. Số bệnh nhân chuyển tuyến Trung ương điều trị là 02 bệnh nhân. Lũy tích số bệnh nhân tử vong là 01 bệnh nhân. Số bệnh nhân hiện đang điều trị trên địa bàn tỉnh là 92 bệnh nhân.

Trong 12h qua, CDC Nghệ An nhân tổng số mẫu nhận là 464 (trong đó có 1 mẫu sau test dương tính, 44 F1). Kết quả xét nghiệm khẳng định 02 mẫu dương tính, 462 mẫu âm tính./.