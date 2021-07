Sáng 21/7, Nghệ An ghi nhận thêm 7 ca nhiễm Covid-19

Sáng 21/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 20/7 đến 7h00 ngày 21/7), Nghệ An ghi nhận 7 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Tất cả bệnh nhân đều từ Bình Dương về và đã được cách ly tập trung sau khi về địa phương.

CDC Nghệ An đã cử đoàn công tác ra huyện Yên Thành để hỗ trợ, điều tra lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F2. Ảnh: Thành Cường

1. Bệnh nhân L.N.B, nam, sinh 1968. Địa chỉ: xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành ngày 7/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-COV-2.

2. Bệnh nhân T.V.B, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Hậu Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành ngày 7/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 9/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-COV-2.

3. Bệnh nhân L.T.L, nam, sinh 1990. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành ngày 19/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xn khẳng định dương tính với vi rút SARS-COV-2.

4. Bệnh nhân T.T.L, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành ngày 19/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-COV-2.

5. Bệnh nhân L.T.K, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành ngày 19/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-COV-2.

6. Bệnh nhân L.T.L, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành ngày 19/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SAR-COV-2.

7. Bệnh nhân N.T.B, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân từ Dĩ An, Bình Dương về Yên Thành ngày 19/7 được cách ly tại Trường mầm non. Ngày 20/7, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SAR-COV-2.