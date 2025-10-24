Thị trường Sáng 24/10, giá vàng miếng SJC hôm nay tăng trở lại Sáng 24/10, giá vàng miếng SJC và vàng thế giới hôm nay tăng mạnh khi nhà đầu tư tranh thủ mua giá rẻ. Giá vàng nhẫn tăng giảm trái chiều tại BTMC và Phú Quý

Giá vàng miếng SJC trong nước bật tăng đồng loạt

Sáng 24/10, giá vàng tại các thương hiệu lớn đồng loạt tăng mạnh. Tại Tập đoàn Doji và Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước. Chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng cũng được điều chỉnh tương tự, đạt 148,8 - 149,8 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua vào tăng mạnh 1,3 triệu đồng/lượng, chiều bán ra tăng 300.000 đồng/lượng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 148,8 - 149,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Trong khi đó, tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán, giao dịch quanh mức 147,3 - 149,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều giãn rộng lên 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng giảm trái chiều, chênh lệch lên tới 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 150,3 - 153,3 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tại Doji, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 không thay đổi, giữ ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn 999,9 tại Phú Quý đạt 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng. Biên độ mua - bán của nhóm vàng nhẫn dao động quanh mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi mạnh sau đợt bán tháo

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 4111,68 USD/ounce, tăng 30,1 USD so với hôm qua. Hợp đồng vàng giao tháng 12 tăng mạnh lên 4.156 USD/ounce, tương đương mức tăng 90 USD.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26,352 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng đang cao hơn giá vàng quốc tế 19,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng nhờ tâm lý “săn hàng giá rẻ” khi nhiều nhà đầu tư tranh thủ mua vào sau giai đoạn bán tháo kéo dài. Dù đồng USD tiếp tục tăng, đà này chưa đủ để kìm hãm sức bật của giá vàng. Bên cạnh đó, giá dầu thô lên tới 61 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại lạm phát – yếu tố tiếp tục hỗ trợ vàng như tài sản trú ẩn.

Giá vàng được dự báo sẽ tiếp tục biến động trước thời điểm Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào ngày 25/10. Theo dự báo, CPI tháng 9 có thể tăng 3,1% so với cùng kỳ, cao hơn mức 2,9% của tháng 8, làm gia tăng áp lực lên chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4%, cho thấy thị trường đang theo dõi sát sao các tín hiệu về việc Fed có thể cắt giảm lãi suất trong năm tới, hỗ trợ giá vàng tăng trở lại.

Dự báo xu hướng giá vàng cuối năm

Theo Morgan Stanley, giá vàng vẫn có tiềm năng tăng mạnh trong quý cuối năm 2025 khi Fed bắt đầu chu kỳ nới lỏng chính sách và đồng USD yếu đi. Ngân hàng này đã nâng dự báo giá vàng năm 2026 lên 4400 USD/ounce, cao hơn 10% so với ước tính trước đó.

Bà Amy Gower, chuyên gia của Morgan Stanley Metals & Mining, cho biết giá vàng không chỉ phản ánh kỳ vọng lạm phát mà còn là thước đo của rủi ro địa chính trị và chính sách ngân hàng trung ương. Nhu cầu mua vàng từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương được dự báo sẽ duy trì ổn định, hỗ trợ xu hướng tăng giá trong dài hạn.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cá nhân đang quay lại mạnh mẽ, góp phần tạo nên “cơn sốt vàng” mới trên thị trường toàn cầu.