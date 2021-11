Sáng 25/11, Nghệ An ghi nhận 56 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 2 ca cộng đồng

56 ca dương tính mới với Covid-19 tại 11 địa phương (Hoàng Mai: 17, Quế Phong: 8, Nghi Lộc: 6, Đô Lương: 6, Yên Thành: 4, Quỳ Châu: 4, Quỳnh Lưu: 4, Nghĩa Đàn: 3, Thanh Chương: 2, Con Cuông: 1, Anh Sơn: 1). Trong đó có 2 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 1, Đô Lương: 1), 54 ca đã được cách ly từ trước (03 ca trong khu phong tỏa, 33 ca là F1, 16 ca từ các tỉnh miền Nam về, 2 ca lái xe đường dài). Sáng 25/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 24/11 đến 06h00 ngày 25/11), Nghệ An ghi nhậntại 11 địa phương (Hoàng Mai: 17, Quế Phong: 8, Nghi Lộc: 6, Đô Lương: 6, Yên Thành: 4, Quỳ Châu: 4, Quỳnh Lưu: 4, Nghĩa Đàn: 3, Thanh Chương: 2, Con Cuông: 1, Anh Sơn: 1).

Lẫy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Thái Trường

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.029 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 846, Nghi Lộc: 408, Yên Thành: 351, Quỳnh Lưu: 346, Diễn Châu: 265, Nam Đàn: 201, Cửa Lò: 176, Hưng Nguyên: 155, Tân Kỳ: 152, Con Cuông: 148, Quế Phong: 123, Nghĩa Đàn: 116, Quỳ Hợp: 102, Kỳ Sơn: 102, Tương Dương: 100, Hoàng Mai: 103, Đô Lương: 91, Quỳ Châu: 87, Thanh Chương: 73, Anh Sơn: 60, Thái Hòa: 24... Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 2.985 BN. Lũy tích số BN tử vong: 26 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.018 BN.

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 40.559. Phát hiện 785 ca dương.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

1. BN N.T.N, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: xóm Hoa Tây, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ngày 24/11, BN đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Nghi Lộc để khám sức khỏe định kỳ, tại đây BN được test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, tối 24/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. BN H.V.T, nam, sinh 1963. Địa chỉ: xóm 3, xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN N.H.C đã được công bố ngày 24/11. Ngày 24/11, BN được cách ly và lấy mẫu lần 1 gửi CDC, sáng 25/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. BN Đ.T.T.T, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm Kim Liên, TT Quán Hành, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.M.A đã được công bố trước đó. BN chăm sóc con tại BV Dã chiến số 8. Ngày 24/11, BN được lấy mẫu gửi BV HNĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. BN L.V.X, nam, sinh 1972. Địa chỉ: huyện Con Cuông. BN là F1 đang cách ly tại BV Dã chiến số 8. Ngày 24/11, BN được lấy mẫu gửi BV HNĐK tỉnh cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. BN N.T.Q, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11, BN có triệu chứng ho, viêm họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

6. BN H.Đ.B, nam, sinh 1973. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11, BN có triệu chứng ho, viêm họng nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

7. BN H.N.Đ, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Bản Quỳnh 1, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 24/11, BN có triệu chứng sốt nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

8. BN N.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Bản 3/4, xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 23/11, BN có triệu chứng sốt nên được test nhanh cho kết quả dương tính. BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

9. BN V.T.H, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xóm Nho Hạp, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. BN là F1 của BN V.Đ.C đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

10. BN H.N.K.Â, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

11. BN T.T.M, nữ, sinh 1936. Địa chỉ: xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN P.M.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

12. BN L.D.H, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Lý Thành, huyện Yên Thành. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

13. BN L.T.Q, nữ, sinh 1964. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

14. BN T.T.T.N, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 và là con của BN T.V.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

15. BN L.T.H, nữ, sinh 1965. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

16. BN H.S.A.K, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.S đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

17. BN N.P.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.V.P đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

18. BN B.T.N.P, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.X đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

19. BN L.H.N, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.N đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

20. BN T.T.H, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

21. BN P.M.K, nam, sinh 2021. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

22. BN L.T.T, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

23. BN L.B.T, nam, sinh 1980. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

24. BN L.T.Y, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

25. BN L.T.A.N, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

26. BN L.T.T.T, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN V.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

27. BN L.T.S, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

28. BN N.T.K, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN T.T.T đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

29. BN L.T.C, nữ, sinh 1999. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

30. BN L.T.H, nữ, sinh 1923. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

31. BN L.V.D, nam, sinh 1968. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

32. BN V.T.Q, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

33. BN V.T.L, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

34. BN L.T.H, nữ, sinh 1946. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

35. BN L.T.T, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: bản Thanh Phong 1, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly.

36. BN T.T.A, nam, sinh 1991. Địa chỉ: xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Nghĩa Đàn ngày 23/11. BN đã được cách ly.

37. BN L.V.P, nam, sinh 1984. Địa chỉ: xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. BN đi từ Đồng Nai về tới Nghĩa Đàn ngày 23/11. BN đã được cách ly.

38. BN Q.T.T.H, nữ, sinh 2019. Địa chỉ: xã Đồng Văn, huyện Quế Phong. Ngày 3/11, BN đi cùng bố là BN Q.V.H đã được công bố trước đó từ Bình Dương về tới Quế Phong. BN đã được cách ly tại BVDC số 8.

39. BN H.V.T, nam, sinh 1975. Địa chỉ: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ TP. HCM về ngày 15/11. BN được cách ly tại Nhà khách Biên phòng.

40. BN V.T.K.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại KS Hòn Ngư, Cửa Lò.

41. BN Đ.T.D, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về được cách ly tại KS Hòn Ngư, Cửa Lò.

42. BN N.T.H, nữ, sinh 1959. Địa chỉ: xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về tới Đô Lương ngày 18/11. BN đã được cách ly.

43. BN H.T.D, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Đô Lương ngày 22/11. BN đã được cách ly.

44. BN N.S.Đ, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. BN đi cùng mẹ là BN H.T.D được công bố cùng lúc từ TP. Hồ Chí Minh về tới Đô Lương ngày 22/11. BN đã được cách ly.

45. BN T.D.K, nam, sinh 1964. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. BN đi từ Bình Phước về tới Quỳnh Lưu ngày 22/11. BN đã được cách ly.

46. BN Đ.V.N, nam, sinh 2017. Địa chỉ: xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu. BN đi cùng ông là BN T.D.K được công bố cùng lúc từ Bình Phước về tới Quỳnh Lưu ngày 22/11. BN đã được cách ly.

47. BN T.T.C, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: xã Long Sơn, huyện Anh Sơn. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Anh Sơn ngày 20/11. BN đã được cách ly.

48. BN V.V.D, nam, sinh 1953. Địa chỉ: xã Lý Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ Bình Dương về tới Yên Thành ngày 3/11. BN đã được cách ly.

49. BN T.V.V, nam, sinh 1983. Địa chỉ: xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Yên Thành ngày 15/11. BN đã được cách ly.

50. BN T.T.T, nữ, sinh 2003. Địa chỉ: xã Thọ Thành, huyện Yên Thành. BN đi từ TP. Hồ Chí Minh về tới Yên Thành ngày 15/11. BN đã được cách ly.

51. BN N.T.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc. BN đi từ Bình Dương về tới Nghi Lộc ngày 20/11. BN đã được cách ly.

52. BN V.P.K, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

53. BN N.T.T nữ, sinh 1967. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

54. BN V.P.A.K, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xóm Ngọc Đường, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 24/11, BN được test nhanh sàng lọc cộng đồng cho kết quả dương tính. Sau đó BN được lấy mẫu gửi CDC, cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

55. BN N.M.N, nam, sinh 1993. Địa chỉ: xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. BN là lái xe đường dài tuyến Bắc - Nam. Trong quá trình di chuyển từ Tiền Giang ra Bắc, ngày 17/11 BN đi cùng BN V.M.T đã được công bố ngày 18/11 vào BV ĐK Quang Khởi làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó BN được cách ly tại Khách sạn Dương Long Loan.