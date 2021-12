Sáng 25/12, Nghệ An ghi nhận 55 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 1 ca cộng đồng

Cụ thể, 55 ca dương tính mới với Covid-19 ghi nhận tại 10 địa phương: Hoàng Mai: 14, Quỳ Hợp: 11, Quỳ Châu: 09, Hưng Nguyên: 07, Kỳ Sơn: 03, Con Cuông: 03, Diễn Châu: 03, Quỳnh Lưu: 02, Tương Dương: 02, Nam Đàn: 01.

Trong đó có 01 ca cộng đồng tại huyện Quỳnh Lưu, 54 ca đã được cách ly từ trước (50 ca là F1, 02 ca miền Nam về, 01 ca Lào về, 01 ca từ Hà Nội về). Ghi nhận 21 ca có triệu chứng, 34 ca không có triệu chứng.

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 7.119 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.100, Quỳnh Lưu: 616, Nghi Lộc: 558, Yên Thành: 529, Diễn Châu: 423, Quỳ Châu: 366, Con Cuông: 349, Quế Phong: 337, Tân Kỳ: 312, Đô Lương: 285, Hoàng Mai: 287, Hưng Nguyên: 282, Nghĩa Đàn: 262, Nam Đàn: 258, Quỳ Hợp: 228, Thanh Chương: 226, Cửa Lò: 189, Kỳ Sơn: 187, Tương Dương: 146, Anh Sơn: 93, Thái Hòa: 86...Lũy tích số bệnh nhân (BN) điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 5.772 BN. Lũy tích số BN tử vong: 33 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.314 BN.

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 55.927. Phát hiện 1.202 ca dương.

Xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường Thông tin cụ thể bệnh nhân Dương tính mới như sau:

1. BN H.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: xóm 2, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 24/12, BN có triệu chứng mệt mỏi nên đến BVĐK Quang Thành khám và được test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, BN được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính.

2. BN L.T.T, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: bản Luồng, xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của L.V.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà, không có triệu chứng.

3. BN V.Đ.K, nam, sinh 2012. Địa chỉ: bản Xăng Cọc, xã Châu Bính, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN V.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

4. BN N.T.K.T, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: bản Hợp Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.Đ.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

5. BN L.V.N, nam, sinh 1996. Địa chỉ: bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN L.V.V đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

6. BN S.V.H, nam, sinh 1988. Địa chỉ: bản Hoa Tiến 1, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.H.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

7. BN H.T.M, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: thôn 9, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, ngứa họng, ớn lạnh.

8. BN N.T.L, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: thôn 4, Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, ngứa họng, ớn lạnh.

9. BN V.T.H, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, ngứa họng, ớn lạnh.

10. BN L.T.T, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: thôn 6, xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi.

11. BN H.N.M.A, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: khối Bắc Mỹ, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN H.H.V đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng.

12. BN Đ.T.B, nữ, sinh 1974. Địa chỉ: khối Tân Hùng, phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN N.T.N đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, rát họng.

13. BN L.T.T.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: thôn 10, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN H.H.V đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng sốt, đau rát họng.

14. BN L.T.Y, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.H đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

15. BN L.V.H, nam, sinh 1992. Địa chỉ: bản Xẹt 1, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.H đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

16. BN L.V.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.H đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

17. BN V.T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: bản Xẹt 2, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN S.T.H đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

18. BN L.V.N, nam, sinh 1963. Địa chỉ: xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

19. BN V.V.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. BN là F1 của BN L.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

20. BN P.H.V, nam, sinh 1976. Địa chỉ: khối 6, thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN B.T.T được công bố trước đó. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

21. BN V.V.T, nam, sinh 1987. Địa chỉ: bản Khe Choăng, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN L.N.A được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, đau họng, ngạt mũi.

22. BN P.T.V, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: bản Châu Định, xã Châu Khê, huyện Con Cuông. BN là F1 của BN L.N.A được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN có triệu chứng ho, đau họng, ngạt mũi.

23. BN P.T.H, nữ, sinh 1995. Địa chỉ: xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu. BN là F1 của BN Đ.T.V được công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

24. BN N.T.Y, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: thôn 8, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

25. BN N.T.A.N, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

26. BN N.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai. BN là trường hợp F1, đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

27. BN N.T.T, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. BN là trường hợp F1, đã được cách ly tại Khách sạn Army (Cửa Lò). BN không có triệu chứng.

28. BN N.T.D, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

29. BN N.T.L, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: thôn 4, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.P đã công bố trước đó. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng đau họng.

30. BN N.T.B.V, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 1, xã Xuân Lam, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.V.Q đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà từ ngày 20.12. BN có triệu chứng đau đầu.

31. BN D.Y.N, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 4, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN D.Q.D đã được công bố ngày 11/12. BN đang thực hiện cách ly ngày thứ 13 tại nhà. BN có triệu chứng đau họng, mệt mỏi.

32. BN Đ.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Đ.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà từ ngày 12/12. BN không có triệu chứng.

33. BN N.N.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Nam Giang, huyện Nam Đàn. BN là F1 của BN N.D.Q đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

34. BN T.T.O, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. BN là F1 của BN N.T.B.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly cơ sở thu dung điều trị số 1 Diễn Châu. BN không có triệu chứng.

35. BN Đ.Đ.D.L, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Đ.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà từ ngày 12/12. BN không có triệu chứng.

36. BN Đ.K.D, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Đ.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà từ ngày 12/12. BN không có triệu chứng.

37. BN TTT, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN Đ.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà từ ngày 12/12. BN không có triệu chứng.

38. BN Đ.Q.H, nam, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 và là bố của BN Đ.V.D đã công bố trước đó. BN được cách ly tại nhà từ ngày 12/12. BN không có triệu chứng.

39. BN V.T.V, nữ, sinh 1932. Địa chỉ: xóm Mới, xã Châu Lộc, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN V.V.L công bố ngày 24/12. BN cách ly tại nhà. BN có triệu chứng: ho, đau đầu, tịt mũi.

40. BN V.T.H, nữ, sinh 1961. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 BN S.T.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại khu cách ly tập trung tại trường Mầm Non xã Châu Cường. BN không có triệu chứng.

41. BN S.V.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN N.T.Đ công bố trước đó. BN cách ly tại khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã Châu Cường. BN không có triệu chứng.

42. BN N.T.P, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: xóm Nhang Thắm, xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 BN S.T.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã Châu Cường. BN không có triệu chứng.

43. BN V.V.S, nam, sinh 1981. Địa chỉ: tạm trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN S.VT. đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

44. BN V.V.M, nam, sinh 1987. Địa chỉ: tạm trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN S.V.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

45. BN V.V.T, nam, sinh 1978. Địa chỉ: tạm trú tại bản Phúc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN S.V.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

46. BN Đ.P.C, nam, sinh 1995. Địa chỉ: tạm trú tại bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN S.V.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

47. BN H.N, nam, sinh 1980. Địa chỉ: tạm trú tại bản Lộc Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN S.V.T đã công bố trước đó. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

48. BN L.V.Q, nam, sinh 1975. Địa chỉ: xóm Duộc, xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN V.V.L đã được công bố từ trước. BN cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

49. BN V.X.L, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xóm Bản Điểm, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp. BN là F1 của BN V.V.M đã được công bố từ trước. BN cách ly tập trung. BN không có triệu chứng.

50. BN M.V.A.D, nam, sinh 2019. Địa chỉ: xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. BN là F1 của BN M.V.S đã được công bố trước đó. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng Sốt.

51. BN C.T.Đ, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. BN là trường hợp F1 và là học sinh trường DTBT Chiêu Lưu, Kỳ Sơn. BN đã được cách ly tập trung. BN có triệu chứng sốt, ho.

52. BN N.T.L, nam, sinh 1988. Địa chỉ: cụm 4, tổ dân phố Tân Ngọc, phường Mai Hùng, TX Hoàng Mai. BN từ Hà Nội về ngày 24/12. BN được cách ly tập trung. BN có triệu chứng sổ mũi.

53. BN N.T.T.T, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: thôn 1, xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN về từ Bình Dương ngày 24/12, Đến TYT Quỳnh Vinh khai báo. BN có triệu chứng sốt.

54. BN T.H.Q, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu. BN từ Quảng Ngãi về ngày 23/12. BN được cách ly tại nhà. BN không có triệu chứng.

55. BN V.Đ.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: xã Tân Thành, huyện Yên Thành. BN từ Lào về ngày 22/12. BN được cách ly tại Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn. BN không có triệu chứng./.