Sáng 28/7, Nghệ An có thêm 1 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Bệnh nhân là H.T.Y, nữ, sinh 1975. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Thôn 6, Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu . Ngày 16/7, bệnh nhân đưa con vào Bệnh viện ĐK Minh An khám và được làm test nhanh kết quả âm tính. Từ 16 - 19/7, bệnh nhân chăm con điều trị tại Bệnh viện ĐK Minh An. Ngày 20 - 21/7, bệnh nhân chăm đẻ người nhà tại Bệnh viện ĐK Minh An. Ngày 22/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, rát họng, ho.