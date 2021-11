Sáng 29/11, Nghệ An ghi nhận 52 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 3 ca cộng đồng

52 ca dương tính mới với Covid-19 tại 14 địa phương (Đô Lương: 13, Thanh Chương: 10, Hưng Nguyên: 06, TP Vinh: 04, Tân Kỳ: 04, Diễn Châu: 03, Hoàng Mai: 03, Nghi Lộc: 02, Yên Thành: 02, Quế Phong: 01, Quỳ Hợp: 01, Quỳ Châu: 01, Tương Dương: 01, Con Cuông: 01,). Trong đó, có 03 ca cộng đồng (Thanh Chương: 01, Tân Kỳ: 01, Yên Thành: 01), 49 ca đã được cách ly từ trước (35 ca là F1, 14 ca từ các tỉnh miền Nam về). Có 30 ca ghi nhận không có triệu chứng, 22 ca có triệu chứng. Sáng 29/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 28/11đến 06h00 ngày 29/11), Nghệ An ghi nhận(Đô Lương: 13, Thanh Chương: 10, Hưng Nguyên: 06, TP Vinh: 04, Tân Kỳ: 04, Diễn Châu: 03, Hoàng Mai: 03, Nghi Lộc: 02, Yên Thành: 02, Quế Phong: 01, Quỳ Hợp: 01, Quỳ Châu: 01, Tương Dương: 01, Con Cuông: 01,). Trong đó, có 03 ca cộng đồng (Thanh Chương: 01, Tân Kỳ: 01, Yên Thành: 01), 49 ca đã được cách ly từ trước (35 ca là F1, 14 ca từ các tỉnh miền Nam về). Có 30 ca ghi nhận không có triệu chứng, 22 ca có triệu chứng.

Lấy mẫu xét nghiệm người dân tại xóm Thuận Yên, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ. Ảnh: P.V

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 4.479 bệnh nhân (BN) mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 879, Nghi Lộc: 467, Quỳnh Lưu: 370, Yên Thành: 373, Diễn Châu: 274, Nam Đàn: 214, Tân Kỳ: 233, Cửa Lò: 178, Hưng Nguyên: 175, Con Cuông: 151, Quế Phong: 164, Hoàng Mai: 153, Nghĩa Đàn: 124, Đô Lương: 117, Kỳ Sơn: 110, Tương Dương: 109, Quỳ Hợp: 104, Quỳ Châu: 99, Thanh Chương: 96, Anh Sơn: 64, Thái Hòa: 25...Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 3.279 BN. Lũy tích số BN tử vong: 29 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.171 BN.

* Tổng số công dân từ các tỉnh phía Nam về từ ngày 1/10 đến nay là 43.054. Phát hiện 854 ca dương.

Thông tin cụ thể bệnh nhân dương tính mới như sau:

1. BN N.V.T, nam, sinh 1978. Địa chỉ: xóm Thạch Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. BN lái xe chở keo từ Thanh Chương đi các tỉnh phía Bắc. Ngày 25/11, BN về đến Thanh Chương có biểu hiện sổ mũi, mệt mỏi tự mua thuốc điều trị không khỏi. Ngày 27/11, BN đến Trạm Y tế (TYT) khám, tại đây BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu xét nghiệm (XN) gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN có triệu chứng: Sốt, sổ mũi, mệt mỏi.

2. BN T.V.H, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xóm Trường Thọ, xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ. Ngày 28/11, BN đến trường để tiêm vắc-xin Covid-19. BN được làm test nhanh cho kết quả dương tính, sau đó BN được lấy mẫu XN gửi CDC cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. BN không có triệu chứng.

3. BN T.T.L, nữ, sinh 2002. Địa chỉ: xóm 6, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành. BN hàng ngày đi làm tại Công ty may An Hưng, xã Công Thành, huyện Yên Thành. Ngày 27/11, sau khi được tin trong xưởng làm việc có ca test nhanh dương tính, nên BN được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ. Ngay sau đó, BN được lấy mẫu RT-PCR gửi Bệnh viện (BV) ĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện tại BN có triệu chứng: Đau họng.

4. BN L.T.T, nữ, sinh 1991. Địa chỉ: phường Hưng Dũng, TP Vinh. BN là F1 của BN T.L.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng.

5. BN N.T.M.H, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: phường Hưng Bình, TP Vinh. BN là F1 của BN P.Đ.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, ho, đau họng.

6. BN N.T.V, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xã Nam Thành, huyện Yên Thành. BN là F1 của BN N.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

7. BN N.C.H.N, nữ, sinh 2011. Địa chỉ: xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN N.X.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Đau bụng, mệt mỏi.

8. BN C.T.T, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc. BN là F1 của BN H.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Đau họng.

9. BN P.C.C, nam, sinh 1996. Địa chỉ: xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.V.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

10. BN L.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: xã Thanh Phong, huyện Thanh Chương. BN Là F1 của BN N.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

11. BN N.T.T.V, nữ, sinh 2020. Địa chỉ: xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương. BN là F1 của BN N.T.T đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

12. BN L.T.T, nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.T.S đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi.

13. BN L.B.H, nam, sinh 1962. Địa chỉ: xã Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN L.V.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng.

14. BN L.H.T, nam, sinh 1973. Địa chỉ: xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai. BN là F1 của BN P.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

15. BN P.T.N, nữ, sinh 1983. Địa chỉ: xã Mường Nọc, huyện Quế Phong. BN là F1 của BN N.D.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. BN N.V.A.K, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng.

17. BN H.T.Q, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp. BN Là F1 của BN N.T.B đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

18. BN N.T.N, nữ, sinh 1975. Địa chỉ: xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. BN là F1 của BN P.H.H.N được công bố cùng lúc. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng.

19. BN Đ.V.T, nam, sinh 2013. Địa chỉ: xã Diễn An, huyện Diễn Châu. BN Là F1 của BN Đ.T.T.O đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ngạt mũi.

20. BN T.T.T.A, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN T.T.H đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

21. BN P.V.Q, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ. BN là F1 của BN P.T.N đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

22. BN T.T.Đ, nữ, sinh 1962. Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.Q đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

23. BN N.C.H, nam, sinh 1967. Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

24. BN N.Đ.B, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

25. BN N.T.N, nữ, sinh 2006. Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

26. BN N.T.P.L, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN là F1 của BN N.T.L đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

27. BN T.Đ.T, nam, sinh 2008. Địa chỉ: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. BN là F1 của BN T.Đ.Đ đã được công bố trước đó. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, ho, tức ngực.

28. BN T.T.M, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, ho, rát họng.

29. BN T.T.X, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, ho, rát họng.

30. BN P.T.H, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sổ mũi.

31. BN N.T.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

32. BN T.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: xã Đông Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sổ mũi.

33. BN N.T.H, nữ, sinh 1989. Địa chỉ: xã Trù Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

34. BN H.T.H, nữ, sinh 1994. Địa chỉ: xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sổ mũi.

35. BN N.T.H, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, tức ngực.

36. BN T.T.P, nữ, sinh, 1980. Địa chỉ: xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sổ mũi.

37. BN L.H.C, nam, sinh 1987. Địa chỉ: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, đau họng.

38. BN N.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Trung Sơn, huyện Đô Lương. BN là công nhân Công ty may KIDO Lạc Sơn. BN là F1 đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sổ mũi.

39. BN N.Đ.H.B, nam, sinh 2012. Địa chỉ: xã Hưng Lộc, TP Vinh. BN đi từ TP HCM về đến TP Vinh ngày 26/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN Không có triệu chứng.

40. BN N.Đ.H.T, nam, sinh 2015. Địa chỉ: xã Hưng Lộc, TP Vinh. BN đi từ TP HCM về đến TP Vinh ngày 26/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN Không có triệu chứng.

41. BN N.T.H, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. BN đi từ TP HCM về đến Thanh Chương ngày 26/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

42. BN P.B.N, nam, sinh 1995. Địa chỉ: xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. BN đi từ TP HCM về đến Thanh Chương ngày 26/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

43. BN L.T.T, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: xã Thanh Ngọc, huyện Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 21/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Khàn tiếng, mệt mỏi.

44. BN L.T.L.A, nữ, sinh 2017. Địa chỉ: xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 21/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

45. BN L.M.Đ, nam, sinh 2020. Địa chỉ: xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 21/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng

46. BN L.V.V, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương. BN đi từ Đồng Nai về đến Thanh Chương ngày 21/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

47. BN P.H.H.N, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu. BN đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu ngày 22/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

48. BN H.V.Đ, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên. BN đi từ TP HCM về đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi.

49. BN L.T.Đ, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. BN đi từ Bình Dương về đến Tương Dương ngày 15/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.

50. BN N.V.P, nam, sinh 1992. Địa chỉ: xã Tân Hương, huyện Tân Kỳ. BN đi từ Đồng Nai về đến Tân Kỳ ngày 27/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho.

51. BN P.Đ.Q, nam, sinh 2001. Địa chỉ: xã Đà Sơn, huyện Đô Lương. BN đi từ Bình Dương về đến Đô Lương ngày 23/11. BN được cách ly và lấy mẫu XN. BN có triệu chứng: Ho, sốt.

52. BN Đ.T.L, nữ, sinh 1960. Địa chỉ: xã Châu Khê, huyện Con Cuông. BN đi từ TP HCM về đã được cách ly và lấy mẫu XN. BN không có triệu chứng.