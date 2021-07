Sáng 29/7, Nghệ An phát hiện 3 trường hợp nhiễm Covid-19 mới

Sáng ngày 29/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 28/7 đến 7h00 ngày 29/7), Nghệ An ghi nhận 03 ca dương tính mới với Covid-19.

Lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng ở huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Vinh Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh năm 1957. Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai. Ngày 22/7-25/7, bệnh nhân đi chăm con gái sinh ở Nghề nghiệp: Làm ruộng. Địa chỉ: Xóm Đại Đồng, xã Quỳnh Liên, Thị xã Hoàng Mai. Ngày 22/7-25/7, bệnh nhân đi chăm con gái sinh ở Bệnh viện ĐK Minh An. Ngày 25/7, bệnh nhân ra viện về nhà tại xã Quỳnh Liên, Hoàng Mai. Ngày 27/7, sau khi nghe thông báo của Trạm Y tế xã, bệnh nhân đến khai báo và được lấy mẫu, chuyển CDC xét nghiệm, ngày 28/7 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2. 1.

2. Bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh năm 1991. Nghề nghiệp: Điều dưỡng. Địa chỉ: xóm 8, Tân Sơn, Quỳnh Lưu. Địa chỉ thường trú: phòng 4, khu ký túc xá, Bệnh viện ĐK Minh An. Bệnh nhân là F1 và là đồng nghiệp của bệnh nhân T.T.T đã được công bố trước đó. Từ tối ngày 26/7, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện ĐK Minh An, được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 xét nghiệm âm tính. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3 . Bệnh nhân H.H.D, nam, sinh: 1988. Nghề nghiệp: Tự do. Địa chỉ: Xóm Bắc Lợi, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 21/7, bệnh nhân đưa vợ vào khám và nhập viện tại khoa sản Bệnh viện ĐK Minh An. Từ ngày 26/7, bệnh nhân và vợ được cách ly tại Bệnh viện ĐK Minh An. Ngày 28/7, bệnh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, sốt nhẹ và được lấy mẫu làm test nhanh cho kết quả dương tính, ngay sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 29/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.