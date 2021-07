Sáng 5/7, Nghệ An ghi nhận thêm 1 ca nhiễm Covid-19 và 1 bệnh nhân tử vong

Sáng 5/7, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Từ 19h00 ngày 4/7/2021 đến 7h00 ngày 5/7/2021, Nghệ An phát hiện thêm 1 bệnh nhân Covid-19 mới và đã có bệnh nhân tử vong đầu tiên do Covid-19.

Khu cách ly, điều trị Covid-19. Ảnh: Thành Cường