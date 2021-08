Sáng 6/8, Nghệ An ghi nhận thêm 13 ca nhiễm Covid-19 mới

Sáng 6/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 05/8 đến 07h00 ngày 06/8), Nghệ An ghi nhận 13 trường hợp Dương tính mới với Covid-19.

Kiểm tra sức khỏe cho người dân thực hiện cách ly. Ảnh: Thành Cường

1. Bệnh nhân G.B.G, nam, sinh năm 1999. Địa chỉ: xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn. Ngày 29/7, bệnh nhân đi bằng xe máy từ tỉnh Bình Dương về huyện Kỳ Sơn; đến ngày 1/8, bệnh nhân về đến chốt kiểm dịch tại Hồng Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, bệnh nhân khai báo y tế sau đó được cách ly tại Trường THCS Dân tộc nội trú Kỳ Sơn. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân Đ.K.L, nam, sinh năm 2005. Địa chỉ: xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về huyện Nghi Lộc ngày 2/8 và được cách ly tại Trường tiểu học Nghi Thuận. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân V.V.S, nam, sinh năm 2004. Địa chỉ: xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Tân Uyên, Bình Dương về huyện Nghĩa Đàn ngày 3/8 và được cách ly tại Trường mầm non Nghĩa An. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân Đ.Q.H, nam, sinh năm 1987. Địa chỉ: xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Bến Cát, Bình Dương về huyện Nghĩa Đàn ngày 3/8 và được cách ly tại Trường mầm non Nghĩa An. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân H.T.T, nữ, sinh năm 1989. Địa chỉ: xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về huyện Nghĩa Đàn ngày 3/8 và được cách ly tại Trường THCS Nghĩa Hưng. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC Nghệ An, sáng ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân H.V.T, nam, sinh năm 1995. Địa chỉ: xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ngày 2/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến huyện Con Cuông. Ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tập trung tại khu nội trú Trường THCS Môn Sơn. Bệnh nhân được lấy mẫu 02 lần vào các ngày 3/8 và ngày 4/8 đều cho kết quả nghi ngờ Dương tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, sáng ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS –CoV- 2.