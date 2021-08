Sáng 8/8, Nghệ An ghi nhận 20 trường hợp dương tính mới với Covid-19

Sáng 8/8, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An thông tin: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 7/8 đến 07h00 ngày 8/8), Nghệ An ghi nhận 20 trường hợp dương tính mới với Covid-19.

12 giờ qua, Nghệ An phát hiện thêm 20 trường hợp nhiễm Covid-19. Ảnh: Thành Cường

1. Bệnh nhân Đ.T.N, nữ, sinh năm 1995. Địa chỉ: Xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu. Ngày 30/7, bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Quỳnh Lưu bằng xe riêng cùng gia đình và được cách ly tại Nhà văn hóa xã Quỳnh Châu. Ngày 2/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, được lấy mẫu lần 3 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2. Bệnh nhân P.T.A, nữ, sinh năm 1998. Địa chỉ: Thôn 5, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Nghề nghiệp: Giáo viên mầm non tại Hà Nội. Ngày 30/7, bệnh nhân từ quận Hoàng Mai, Hà Nội về Trạm Y tế xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn khai báo y tế và được cách ly tại Trạm Y tế. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. 15h ngày 1/8, bệnh nhân được chuyển về nhà riêng cách ly. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3. Bệnh nhân N.T.H.N, nữ, sinh năm 1999. Địa chỉ: Thôn 6, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Nghề nghiệp: tự do. Ngày 2/8, bệnh nhân từ Long An bằng ô tô nhà về huyện Anh Sơn. Sau đó, bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, ngày 7/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4. Bệnh nhân Đ.T.T, nữ, sinh năm 1982. Địa chỉ: Xã Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 29/7, sau khi bệnh nhân H.T.C và N.T.L đi điều trị Covid-19. Bệnh nhân thay nhau cùng với 03 người nữa chăm con nhỏ của bệnh nhân N.T.L. Ngày 29/7, bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi Bệnh viện ĐK Quang Khởi, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5. Bệnh nhân Đ.T.C, nam, sinh năm 2004. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, sinh năm 2000. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.T.H.M, nữ, sinh năm 2019. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân Đ.T.H, nam, sinh năm 2005. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân Đ.T.K.C, nữ, sinh năm 2017. Địa chỉ: Xã Lăng Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường THCS Lăng Thành và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân V.T.P, nữ, sinh năm 1989. Địa chỉ: Xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành. Ngày 3/8, bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Mầm non cụm 1 và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2

11. Bệnh nhân H.T.B, nam, sinh năm 1975. Địa chỉ: Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Ngày 24/7, bệnh nhân đi từ Hà Nội về đến Yên Thành, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trạm Y tế Sơn Thành và được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào các ngày 25/7, 27/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 4 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 5 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân N.C.L, nam, sinh năm 2003. Địa chỉ: Xóm 7, xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 30/7, bệnh nhân đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Đô Lương và ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường Tiểu học Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 1/8, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 5/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đến chiều ngày 7/8 cho kết quả nghi ngờ. Chiều ngày 7/8 bệnh nhân được lấy mẫu lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh năm 1998. Địa chỉ: Xã Đại Sơn, huyện Đô Lương. Ngày 2/8, bệnh nhân cùng 3 người thuê xe 4 chỗ đi từ Dĩ An, Bình Dương về Nghệ An ngày 3/8. Ngày 3/8, ngay sau khi về địa phương, bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly Trường Mầm non Đại Sơn và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đến sáng 7/8 có kết quả nghi ngờ dương tính. Chiều 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân P.V.H, nam, sinh năm 2004. Địa chỉ: Xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu. Ngày 31/7, bệnh nhân đi bằng xe máy từ Bình Phước về huyện Diễn Châu ngày 3/8. Ngày 3/8, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường MN Diễn Ngọc và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân P.V.Q, nam, sinh năm 2004. Địa chỉ: Xã Diễn Ngọc, Diễn Châu. Ngày 31/7, bệnh nhân đi bằng xe máy từ Bình Phước về huyện Diễn Châu ngày 3/8. Ngày 3/8, ngay sau khi về địa phương bệnh nhân được cách ly tại Trường MN Diễn Ngọc và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân L.V.V, nam, sinh năm 1994. Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp. Ngày 3/8, bệnh nhân từ Đồng Nai về Quỳ Hợp bằng xe riêng, khai báo y tế và được cách ly tại Trường Tiểu học Châu Sơn. Ngày 4/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân T.T.K.D, nữ, sinh năm 2011. Địa chỉ: Xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương. Ngày 6/8, bệnh nhân về từ Thành phố Hồ Chí Minh và được cách ly ngay sau khi về tại Khách sạn Mường Thanh Cửa Lò, sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân D.H.H, nam, sinh năm 1987. Địa chỉ: Xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Ngày 3/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Tân Kỳ và ngay sau khi về được cách ly tại Trường cấp 1 Nghĩa Phúc và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1987. Địa chỉ: Xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ. Ngày 3/8, bệnh nhân từ Bình Dương về huyện Tân Kỳ và ngay sau khi về được cách ly tại Trường cấp 1 Nghĩa Phúc và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân T.V.H, nam, sinh năm 1995. Địa chỉ: Xã Nghĩa Phúc, Tân Kỳ. Ngày 4/8, bệnh nhân từ Thành phố Hồ Chí Minh về huyện Tân Kỳ và ngay sau khi về được cách ly tại Trường cấp 1 Nghĩa Phúc và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 6/8, bệnh nhân được lấy mẫu RT-PCR lần 1 cho kết quả nghi ngờ dương tính. Ngày 7/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 gửi CDC, sáng ngày 8/8 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 369 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 19 địa phương: Quỳnh Lưu: 98, TP Vinh: 95, Yên Thành: 28, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 27, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 10, Đô Lương: 08, Quỳ Hợp: 07, Thanh Chương: 06, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Tân Kỳ: 04, Con Cuông: 03, Quế Phong: 01, Cửa Lò: 01.