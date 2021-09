Sáng mai, hơn 850.000 học sinh Nghệ An dự lễ khai giảng trực tuyến qua sóng truyền hình

Theo kế hoạch, vào sáng mai (5/9), đúng 8h sáng lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (TP. Vinh). Năm nay, do thành phố Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh đang cách ly xã hội nên lễ khai giảng sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ, đảm bảo các điều kiện giãn cách và được rút ngắn trong thời gian 30 phút.

Tuy nhiên, lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng với đầy đủ các nghi thức như chào cờ, đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân dịp khai giảng năm học mới và phát biểu của đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Toàn bộ chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp lên sóng truyền hình của Đài truyền hình Nghệ An, app NTVgo, và livestream trên fanpage truyenhinhnghean.

Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức vào ngày 5/9. Ảnh: MH

Đây là một lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có trong tiền lệ, bởi năm học này do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên toàn tỉnh Nghệ An chưa tổ chức học tập trung cho tất cả các cấp học. Thống kê hiện nay, Nghệ An cũng đang còn 508 trường phải sử dụng để làm khu cách ly tập trung tại 20/21 huyện, thành, thị (trừ thị xã Cửa Lò), trong đó có 292 trường mầm non, 138 trường tiểu học và 77 trường THCS) và 1 trung tâm GDNN – GDTX.

Trước thềm năm học mới, Nghệ An cũng đang còn hàng chục học sinh và giáo viên phải điều trị tại các bệnh viện dã chiến; hàng trăm giáo viên, học sinh thuộc diện F1 và F2 đang phải cách ly tập trung hoặc giám sát tại nhà.

Cô trò huyện Yên Thành náo nức trong ngày khai giảng năm học mới 2020 - 2021. Ảnh tư liệu.

Việc tổ chức lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến sẽ giúp cho hơn 850.000 học sinh và hàng chục nghìn giáo viên tỉnh nhà được tham dự một lễ khai giảng đúng nghĩa. Qua đó, tạo động lực để toàn ngành vượt qua khó khăn, dịch bệnh về cố gắng để có một năm học thành công, đạt nhiều thành tích.