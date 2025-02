Xây dựng Đảng Sáng một niềm tin Mừng Xuân mới, mừng Đảng ta tròn 95 năm tuổi, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh hân hoan, phấn khởi trước sự phát triển của tỉnh nhà, đất nước và bày tỏ nhiều kỳ vọng ở chặng đường mới.

* * *

Bản thân tôi thấy, những kết quả quan trọng, toàn diện mà quê hương, đất nước chúng ta đã đạt được trong năm qua không chỉ cho chúng ta thêm những bài học trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn chứng minh một điều: Những chủ trương của Đảng, Nhà nước ta tất cả mục tiêu đều vì dân, thì sẽ được Nhân dân ủng hộ, tạo thành một khối đoàn kết, sức mạnh vượt qua tất cả, không gì lay chuyển được. Dư luận đông đảo cán bộ, nhân dân rất phấn khởi, đồng lòng về chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tin rằng, cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của chúng ta sẽ hết sức thành công, đưa đất nước ta phát triển lên một tầm cao mới.

Xuân đã và đang về trên quê hương Hoàng Mai, năm nay cũng là năm mà thị xã gặt hái được nhiều kết quả rất đáng tự hào. Chắc rằng, ít có địa phương nào trong tỉnh, có chỉ số tăng trưởng cao trên 15% như thị xã Hoàng Mai. Chắc cũng không có đơn vị nào mà chỉ sau mấy năm thành lập, đã duy trì được quy mô nền kinh tế và tăng trưởng nằm trong tốp 3 của tỉnh.

Khu Công nghiệp Hoàng Mai I, TX Hoàng Mai đã lấp đầy trên 90% diện tích. Ảnh: Nguyễn Hải

Thị xã Hoàng Mai cũng được xem là địa phương làm rất tốt công tác giải phóng mặt bằng để tỉnh thu hút các dự án lớn đầu tư, lấp đầy Khu công nghiệp Hoàng Mai 1 và đang khẩn trương tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đầu tư vào Khu công nghiệp Hoàng Mai 2.

Tin tưởng rằng, sự phát triển của thị xã Hoàng Mai, cũng như sự phát triển của các địa phương khác trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần hết sức quan trọng để Nghệ An vươn lên tầm cao mới.

* * *

Với bản lĩnh chính trị được rèn luyện qua 95 mùa Xuân, Đảng ta quyết tâm tiếp tục nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, thực sự là đạo đức, là văn minh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển quê hương giàu mạnh, trở thành “một tỉnh khá của miền Bắc” như Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang lan tỏa, cổ vũ mạnh mẽ các tầng lớp nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng xã hội ổn định, kinh tế phát triển. Niềm tin của nhân dân với Đảng, với chính quyền các cấp tiếp tục được bồi đắp, củng cố vững vàng, tạo ra tiềm lực mới, đưa Nghệ An phát triển phồn vinh, thịnh vượng.

Trong năm 2024, bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, hàng trăm chương trình, hoạt động tình nguyện, tình nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn trong Công an Nghệ An thực hiện với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng. Bên cạnh là lực lượng xung kích trong tham mưu và trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc sự bình yên cho nhân dân, có nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa đã góp phần chia sẻ khó khăn, vất vả của bà con nhân dân; cùng với toàn lực lượng góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng là đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Lễ ra quân Tổ công tác 373 Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: PV

Trong niềm tin đó, tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên Đoàn Thanh niên Nghệ An tiếp tục học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tạo cho mình một lối sống lành mạnh, trong sạch, có chí cầu tiến; nỗ lực, quyết tâm cao trong học tập, lao động, sản xuất và công tác chiến đấu; thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp sức mình để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp.

* * *

Là một người dân sinh sống tại thành phố Vinh từ đầu những năm 1980 đến nay, chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của thành phố trong giai đoạn đổi mới, bản thân tôi thấy rất vui mừng, tự hào khi Nghị quyết 1243 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 có hiệu lực. Cùng với Nghị quyết số 16/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng, phát triển thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Vinh, có thể nói, chưa bao giờ thành phố có được vị thế và tiềm lực như hiện nay. Vinh bây giờ đã là đô thị biển với các định hướng phát triển rõ ràng, dài hạn theo hướng văn minh, hiện đại.

Công dân thành phố Vinh thật sự tự hào về thành phố của mình và nguyện đồng lòng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây dựng con người thành phố Vinh năng động, văn minh, hiếu khách để góp phần cùng thành phố phát triển bền vững mọi mặt.

Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Thành Cường

Thành phố đã được mở rộng địa giới hành chính và chuẩn bị đón năm mới Ất Tỵ 2025 này, là cư dân thành phố Vinh, tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục phát huy các ưu thế sẵn có, kết hợp tận dụng các tiềm năng, cơ hội mới, khơi thông mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế theo hướng nhanh, bền vững, nhất là kinh tế đêm, kinh tế biển, kinh tế du lịch, thương mại điện tử, logistics. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện chính quyền số, chính quyền đô thị để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp trong điều kiện tinh gọn bộ máy mà địa bàn lại được mở rộng.

* * *

Thực hiện đường lối, chủ trương đổi mới của Đảng, kinh tế - xã hội của huyện Thanh Chương và tỉnh Nghệ An nói riêng, đất nước nói chung hôm nay đã có nhiều khởi sắc.

Hiện nay, đất nước, quê hương đang bước vào giai đoạn, kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với đích đến: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển theo chế độ xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mặt khác, chủ trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở; cùng đó là tập trung triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 137 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Đường vào trung tâm xã Thanh Liên(Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

Tin tưởng và kỳ vọng đất nước và quê hương Nghệ An chúng ta tiếp tục có bước phát triển cao hơn dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, đổi mới của Đảng; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương cùng với đội ngũ cán bộ, công chức thật sự vì dân và niềm tin, sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân vào các chủ trương, chính sách của Đảng.

Với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Đảng và Nhà nước cùng với các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm có nhiều chủ trương, chính sách, đầu tư nguồn lực vật chất và trí lực, đưa đội ngũ trí thức trẻ, cán bộ có năng lực, nhiệt huyết tăng cường về các địa bàn khó khăn.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được đầu tư mạnh mẽ, giao thông đi lại thuận lợi; nhiều mô hình kinh tế được hình thành, phát triển, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống của người dân. Công tác giáo dục được chú trọng, tạo các điều kiện để tất cả trẻ em đều có cơ hội học hành và nâng cao chất lượng giáo dục miền núi. Chủ trương “chính quy hóa” Công an xã, thị trấn đã mang lại cho người dân sự an toàn, an tâm; tình hình an ninh, trật tự ổn định, giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội, các vấn đề liên quan đến ma túy cơ bản được đẩy lùi…

Nhân dân bản Côi, xã Lượng Minh (Tương Dương) bạt núi mở đường vào khu sản xuất, tạo động lực để phát triển kinh tế. Ảnh: Đình Tuân

Đặc biệt, tư duy, nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có nhiều thay đổi, từng bước khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại; tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong nhân dân cao hơn, có ý thức tiếp thu cái mới, nâng cao ý chí tự lực, tự cường xây dựng bản làng, quê hương phát triển, ấm no, hạnh phúc hơn.

Thêm một mùa Xuân mới, Đảng ta thêm tuổi mới. Là cán bộ công tác tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôi mong muốn và kỳ vọng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tiếp tục được triển khai tập trung, quyết liệt, hiệu quả, nhằm giải quyết nhanh các vấn đề khó khăn, “điểm nghẽn”, bức xúc đang đặt ra; góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền. Cán bộ, đảng viên và nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số Nghệ An luôn đặt niềm tin tưởng tuyệt đối và đi theo con đường lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng cách mạng chân chính, một lòng vì dân, vì nước.

* * *

Thời gian qua, từ Trung ương đến tỉnh và thị xã Thái Hòa đã phát huy tốt cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt để nhân dân làm chủ”. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực…; góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mạnh mẽ nguồn lực và trí lực trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội chung cả tỉnh và từng địa phương.

Bộ mặt đô thị Thái Hòa hiện nay đã có bước phát triển mới, khang trang, hiện đại hơn; chất lượng cuộc sống của người dân được cải thiện, nâng lên rất nhiều. Phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở các cấp được đổi mới, rõ chương trình, nhiệm vụ, nội dung hoạt động; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu ở các cấp, cơ quan, đơn vị, tạo sự lan tỏa trong thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một góc thị xã Thái Hòa. Ảnh: Thành Cường

Cán bộ, đảng viên và nhân dân ở thị xã Thái Hòa rất phấn khởi, đặt ra niềm tin tưởng, kỳ vọng thông qua kỳ đại hội Đảng lần này; các cấp tiếp tục đề ra các đường hướng, chiến lược, mục tiêu phát triển đúng đắn, gắn với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; đồng thời, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, trách nhiệm cao vào ban chấp hành các cấp để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các định hướng, mục tiêu phát triển đất nước, quê hương trong chặng đường mới, cùng với có các giải pháp chăm lo xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.