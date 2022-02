Sáng nay (17/2), hơn 3.000 thanh niên Nghệ An lên đường nhập ngũ

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 4 giao chỉ tiêu 3.394 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 3.150 công dân nhập ngũ vào quân đội (tăng 50 công dân so với năm 2021) và 244 công dân nhập ngũ vào công an.

Đến nay, các đơn vị đã chốt được 3.550 công dân. Trong đó, có 3.306 công dân nhập ngũ vào quân đội, (chính thức 3.150 công dân và 156 công dân dự phòng, đạt tỷ lệ 105%), và 244 công dân nhập ngũ công an (đạt tỷ lệ 100%). Năm nay, có 751 đơn xung phong nhập ngũ của công dân…

Trước khi lên đường, các công dân nhập ngũ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn. Ảnh tư liệu

Trong số các công dân nhập ngũ quân đội, có 519 người có sức khỏe loại 1, đạt tỷ lệ 15,7%; loại 2 có 1.965 công dân, đạt tỷ lệ 59,4%; loại 3 có 822 công dân, đạt tỷ lệ 24,9%. Về trình độ văn hóa, có 163 công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, đạt tỷ lệ 4,9%; có 2.171 công dân tốt nghiệp THPT và 972 công dân tốt nghiệp THCS.

Năm nay, trong các tân binh có 4 người là đảng viên; 758 người là dân tộc thiểu số và 207 người là thanh niên công giáo. Cũng theo thống kê của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, năm nay có 53 tân binh là con em cán bộ, công nhân viên; có 12 người đã có vợ; 283 trường hợp thuộc diện hộ nghèo…

Theo Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, do diễn biến của dịch bệnh hiện rất phức tạp, nên có 9 địa phương thuộc vùng dịch cấp độ 3 và cấp độ 4 sẽ không tổ chức lễ giao, nhận quân mà bàn giao trực tiếp luôn. Các địa phương này bao gồm: TP. Vinh, Nghi Lộc, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Thanh Chương, TX. Thái Hòa, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Kỳ Sơn.

Đối với 12 địa phương còn lại, lễ giao, nhận cũng sẽ được tổ chức nhanh gọn, đảm bảo an toàn. “Chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương này rà soát chương trình để tổ chức lễ giao, nhận quân không được quá 25 phút. Ngoài ra, cũng phải hạn chế tối đa đại biểu tham dự và thân nhân đến đưa tiễn để đảm bảo yêu cầu phòng dịch”, Đại tá Đinh Bạt Văn nói.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên năm 2021 công tác giao, nhận quân cũng diễn ra nhanh gọn. Ảnh tư liệu Hiện nay, 100% các tân binh đã tiêm đủ mũi cơ bản vắc-xin phòng Covid-19. Tuy nhiên, các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ sẽ phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 48 tiếng; những trường hợp nào dương tính sẽ được nhập ngũ sau. Tại các khu vực diễn ra lễ giao, nhận cũng đã được triển khai các biện pháp phòng dịch như căng dây giới hạn khoảng cách, bố trí điểm đo thân nhiệt… Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế, bệnh viện, các ban, ngành, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch cũng như đảm bảo tốt sức khỏe cho công dân nhập ngũ.



Trước đó, để chuẩn bị tốt cho ngày hội tòng quân năm 2022, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố, thị xã, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Tiến hành rà soát nguồn, tổ chức sơ khám, khám tuyển sức khỏe đảm bảo chất lượng. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm y tế, bệnh viện để bố trí đội ngũ y, bác sỹ có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19.