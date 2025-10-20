Trang nhất Sáng nay (20/10), Quốc hội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ X với số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Sáng nay (20/10), Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An gồm 12 đại biểu tham dự kỳ họp, do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh tư liệu: Nghĩa Đức

Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trù bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ 10 sẽ diễn ra trong 40 ngày, dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025. Trong thời gian này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định với 66 nội dung, nhóm nội dung, bao gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Quốc hội cũng sẽ xem xét, quyết định 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác; xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với Nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.

Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước; xem xét, thông qua Nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhưng vẫn sẽ giám sát thông qua báo cáo của Chính phủ, các cơ quan liên quan. Các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời. Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.