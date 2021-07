Sáng nay 23/7, Nghệ An ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm Covid-19

Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 22/7 đến 7h00 ngày 23/7), Nghệ An ghi nhận 02 trường hợp mới dương tính với Covid-19. Cả 2 đều đã đi từ Bình Dương về, là F1 và đã được cách ly tập trung từ trước. Sáng 23/7, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin:

Một xe khách chở người từ vùng dịch về bị lực lượng CSGT huyện Yên Thành phát hiện. Ảnh tư liệu BNA

1. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh năm 1975. Nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là F1 và là mẹ bệnh nhân T.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, bệnh nhân cùng người nhà từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành và được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, 21/7 bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, lần 2 gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 23/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SAR-CoV-2.

2. Bệnh nhân L.T.H, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là F1 và là con bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 19/7, bệnh nhân cùng người nhà từ Thuận An, Bình Dương về Yên Thành và được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, lần 2 gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 23/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với vi rút SAR-CoV-2.

Như vậy là trên một chuyến xe từ Bình Dương về có 9 người thì đến nay đã có 8 người bị nhiễm, còn 1 người nữa đang tiếp tục cách ly.