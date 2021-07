Sáng nay 7/7, hơn 34.000 thí sinh Nghệ An thi môn đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Nghệ An là tỉnh có số lượng thí sinh đông thứ tư cả nước. Trong kỳ thi này, toàn tỉnh sẽ có 68 điểm thi chính thức tại 21 huyện, thành, thị với 1.598 phòng thi. Để chuẩn bị cho Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục đã huy động gần 6.000 cán bộ coi thi và làm nhiệm vụ thi. Bên cạnh đó, các địa phương cũng đã huy động hàng nghìn nhân lực để phục vụ cho công tác tổ chức kỳ thi và đảm bảo an toàn, an ninh cho các điểm thi.

Ngày hôm nay, các thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Đức Anh.

Kỳ thi năm 2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi dịch bệnh Covid – 19 trên toàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trước ngày thi, theo thống kê, toàn tỉnh vẫn còn 7 thí sinh thuộc diện F1 và 63 thí sinh thuộc diện F2; ngành Giáo dục phải tổ chức phòng thi riêng cho các đối tượng này.

Do điều kiện đặc biệt của Kỳ thi năm nay, ngành Giáo dục đã thành lập thêm 21 điểm thi dự phòng và huy động thêm nhân lực dự phòng cho các điểm thi.

Thí sinh thành phố Vinh tìm kiếm thông tin cá nhân trước khi kỳ thi chính thức bắt đầu. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là năm đầu tiên ngành Giáo dục phải tiến hành test Covid - 19 cho hàng trăm thí sinh và giáo viên thuộc diện F2, và thí sinh, giáo viên thuộc khu vực đang giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn trong các ngày thi.

Các thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà.

Công tác an ninh, an toàn ở kỳ thi cũng sẽ được chú trọng. Trước và trong những ngày thi sẽ có 3 lực lượng tham gia vào công tác thanh tra, trong đó có 230 người thuộc Đoàn thanh tra của Bộ đến từ các trường đại học. Ngoài ra, còn có các thanh tra của Sở làm việc tại các điểm thi và 4 đoàn kiểm tra lưu động với sự tham gia của Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh.



Hàng nghìn lực lượng đã được huy động để tham gia vào công tác thi năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà

Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày với 5 bài thi, trong đó có 2 bài thi tổ hợp là: Tổ hợp KHTN và tổ hợp KHXH. Ngày thi đầu tiên thí sinh sẽ làm bài thi Ngữ văn và Toán.