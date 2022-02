Sáng nay (9/2), Công nhân Công ty TNHH Viet Glory vẫn chưa quay lại làm việc

Liên quan đến vụ việc ngừng việc tập thể tại Công ty TNHH Viet Glory (Diễn Trường, Diễn Châu), cuối chiều qua, lãnh đạo công ty đã có văn bản trả lời 11 kiến nghị từ phía người lao động. Theo đó, công ty đã cam kết điều chỉnh, sửa đổi 6 nội dung trong số 11 nội dung nói trên.



Không đồng tình với phản hồi từ phía doanh nghiệp, sáng nay, tình trạng tập trung đông người tiếp tục diễn ra trước cổng Công ty TNHH Viet Glory. Không có hiện tượng la ó, gây rối, đập phá nào diễn ra.

Theo đó, nhiều công nhân so sánh mức lương cơ bản của đơn vị này với một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực may mặc ở gần đó và yêu cầu tăng thêm. Một số khác yêu cầu lãnh đạo công ty phải đứng ra trực tiếp xoa dịu, nói chuyện với người lao động.

Có mặt tại công ty, đại diện các ban, ngành liên quan đã tập trung vận động người lao động quay trở lại làm việc. Trong số những lao động có mặt tại cổng công ty, một số người bày tỏ mong muốn quay lại làm việc nhưng ngần ngại vì sợ bị những người còn lại phản đối.

Được biết, sáng mai 10/2, Công ty TNHH Viet Glory sẽ mời đại diện công nhân, có sự tham dự của các ban, ngành liên quan để đối thoại trực tiếp những nội dung mà công nhân kiến nghị.

Như tin đã đưa, chiều 7/2/2022, tại Công ty TNHH Viet Glory xảy ra sự việc ngừng việc tập thể với sự tham gia của gần 2.500 công nhân với nội dung yêu cầu quyền lợi. Các ban, ngành của huyện Diễn Châu gồm UBND; Liên đoàn Lao động; Phòng LĐ-TB&XH; Công an huyện; UBND, Công an xã Diễn Trường và Phòng Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để tham gia giải quyết.