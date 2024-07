Sáng nay khai mạc Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An, khóa XVIII

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa, điều hành kỳ họp.

Kỳ họp thứ 21 sẽ diễn ra trong 2 ngày (10, 11/7), khai mạc vào lúc 7h sáng ngày 10/7. Trong chương trình, HĐND tỉnh nghe các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh những vấn đề cần thiết và một số nội dung khác.

HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành thảo luận tổ (4 tổ) và thảo luận tại hội trường. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào ngày 11/7 sẽ trọng tâm vào 2 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Nội vụ và Công Thương; ngoài ra còn mở rộng thêm các nội dung về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại…

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến sẽ xem xét, thông qua 26 dự thảo nghị quyết.

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII sẽ đổi mới cách thức tổ chức theo hướng giảm số lượng, thời gian trình bày các báo cáo; dành nhiều thời gian hơn để thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Chất vấn và trả lời chất vấn sẽ thực hiện theo hướng vừa có lĩnh vực, nhóm vấn đề trọng tâm.

Kỳ họp tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua hệ thống đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp - 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747.

Nội dung kỳ họp được Báo Nghệ An cập nhật liên tục trên các ấn phẩm và nền tảng số. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng và nửa đầu chiều ngày 11/7 sẽ được trực tiếp tại Báo Nghệ An điện tử, Fanpage Báo Nghệ An trên Facebook và kênh YouTube Báo Nghệ An.