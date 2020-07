Sáng nay không có ca nhiễm nCoV mới

Như vậy, 4 ngày qua ghi nhận 15 ca nhiễm nCoV cộng đồng. Riêng Đà Nẵng ghi nhận 14 ca, trong đó có 4 nhân viên y tế gồm 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 1 hộ lý của Bệnh viện Đà Nẵng. Quảng Ngãi 1 ca là người từng đến chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Sáng nay, nhóm 4 bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới lên đường đi Guinea Xích Đạo đón 219 công dân, trong đó có 120 người nhiễm nCoV. Bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Trưởng nhóm y tế cho biết, "đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sẵn sàng bị lây nhiễm".

0h ngày 28/7, Đà Nẵng bắt đầu giãn cách xã hội toàn thành phố, riêng khu vực cụm 3 bệnh viện cách ly xã hội, để chống dịch.

Khử trùng xe cứu thương ở Bệnh viện Đà Nẵng.

Tổng số ca nhiễm 431, trong đó 365 người đã khỏi. Các bệnh nhân đang điều trị, trong đó 2 người âm tính lần một, 3 người âm tính lần hai, còn 61 người dương tính.

Hai bệnh nhân nặng, là 416 và 418, đều ở Đà Nẵng, có bệnh nền, phải can thiệp ECMO và thở máy. Hôm qua các chuyên gia đã hội chẩn, đưa ra phương án điều trị cho họ. "Bệnh nhân 418" được đánh giá nặng hơn ca 416 do tuổi cao và mắc các bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm, tổn thương thận, các bác sĩ đang cân nhắc can thiệp ECMO.

Hôm qua, Bộ Y tế thông báo kết quả phân tích nguồn gene nCoV từ các bệnh nhân Covid-19 ở Đà Nẵng cho thấy đây là chủng virus mới xuất hiện tại Việt Nam. Chủng này có đặc tính lây lan nhanh hơn so với các chủng trước đây đã ghi nhận. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định độc lực của virus này tăng lên so với các chủng trước.

Do nguồn lây ở Đà Nẵng chưa được xác định, Việt Nam đang tăng tốc xét nghiệm nCoV để nhanh chóng phát hiện các ổ dịch, kịp thời khoanh vùng, dập dịch triệt để. Việc xét nghiệm sẽ tiến hành trên các loại kit thử mà Việt Nam sản xuất.

Hiện cả nước có 118 phòng xét nghiệm đủ năng lực xét nghiệm, trong đó 66 phòng đủ khả năng xét nghiệm mang tính khẳng định. Công suất xét nghiệm tối đa khoảng 31.000 mẫu bệnh phẩm một ngày.

Hơn 15.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 322 người, tại cơ sở tập trung hơn 11.000, số còn lại tại nhà hoặc nơi lưu trú.

Thế giới ghi nhận khoảng 655.000 người chết trong hơn 16,6 triệu ca nhiễm tại 213 quốc gia. Mỹ và Brazil là hai nước có số ca mắc và số tử vong cao nhất thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận số mắc và số tử vong cao nhất.

Việt Nam chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.