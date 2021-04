Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Từ việc thực hiện đồng bộ các nội dung nêu trên trong cả hệ thống chính trị nên trong thời gian qua toàn tỉnh có 5.395 mô hình điển hình được tuyên dương khen thưởng; 501 mô hình điển hình giới thiệu tuyên dương và khen thưởng cấp tỉnh và 3 mô hình điển hình đã được tuyên dương cấp Trung ương. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An trong thời gian qua tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên. Ý thức tự giác giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên được nâng cao hơn một bước so với trước. Vị trí vai trò của tổ chức đảng các cấp được củng cố, phát triển.