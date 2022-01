Sáng tạo, thích ứng linh hoạt ở tổ chức công đoàn vùng khó

CÀNG KHÓ KHĂN CÀNG QUYẾT TÂM



Đó là tâm niệm của người đứng đầu LĐLĐ huyện Tân Kỳ trong quá trình hoạt động. “Công đoàn cơ sở ít, đoàn viên công đoàn không đông là một trong những hạn chế của chúng tôi khi tổ chức các hoạt động.

Để khắc phục khó khăn, chúng tôi luôn quán triệt với nhau rằng, càng khó càng phải quyết tâm, càng mới càng phải học hỏi, càng ít người càng phải giỏi huy động sức mạnh của mỗi cá nhân”, ông Trần Kiên Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện khẳng định. Tinh thần này đã giúp cho LĐLĐ huyện Tân Kỳ trở thành 1 trong 6 công đoàn cấp trên cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Ông Trần Kiên Cường - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Kỳ trao quà cho người lao động trong chương trình "Giải nhiệt mùa hè". Ảnh: PV

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp đoàn viên công đoàn” mà LĐLĐ huyện đã tổ chức trong năm vừa qua là một minh chứng cho tinh thần trên. Lần đầu tiên tổ chức hình thức thi ảnh trực tuyến, những cán bộ công đoàn LĐLĐ huyện Tân Kỳ gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, đặc biệt là khó khăn trong khâu chấm giải.

Để có được kết quả công tâm, sự đồng thuận và khách quan nhất, ban tổ chức đã mày mò cập nhật những phần mềm mới trong sàng lọc lượt like ảo, share ảo. Dù chỉ là một cuộc thi quy mô nhỏ nhưng hiệu ứng tích cực mà nó mang lại rất bất ngờ. Lượt theo dõi, tương tác trên trang fanpage của LĐLĐ huyện tăng lên, những hình ảnh đẹp của đoàn viên công đoàn được lan tỏa, thậm chí, nhiều đơn vị công đoàn ở các địa phương ngoài tỉnh cũng chủ động liên hệ để xin quy chế và phần mềm chấm giải.

Tinh thần học hỏi, không ngại khó còn thể hiện rất rõ trong các sản phẩm phục vụ công tác tuyên truyền. Ngay khi được LĐLĐ tỉnh mở lớp tập huấn thiết kế, những CBCĐ của LĐLĐ huyện Tân Kỳ đã ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, cho ra những ấn phẩm mang dấu ấn cá nhân như khung ảnh đại diện facebook, infogarphic, poster…

LĐLĐ huyện Tân Kỳ hỗ trợ nhu yếu phẩm cho chốt cách ly Covid-19. Ảnh: PV

Trong điều kiện phức tạp do dịch Covid-19 năm 2021 vừa qua, tinh thần không ngại khó, không ngại mới của LĐLĐ huyện Tân Kỳ đã giúp đơn vị “ghi điểm” với hàng loạt các chương trình, hoạt động ý nghĩa, thiết thực, phù hợp.

Cụ thể, phối hợp với LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức sân khấu hóa tại Công ty TNHH may Mạnh Thành; Xếp loại xuất sắc trong chương trình “Tháng Công nhân” 2021; Truyền thông về bình đẳng giới cho hơn 200 đoàn viên tại cụm Hương Sơn, Tân An, Nghĩa Phúc; Tham gia chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển” với 947 sáng kiến; trên 80% đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi tìm hiểu về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trên 80% cán bộ công đoàn tham gia cuộc thi trực tuyến “Cán bộ Công đoàn tỉnh Nghệ An tìm hiểu Nghị quyết về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và tập thể LĐLĐ huyện đạt giải nhì toàn tỉnh; Thành lập mới 2 CĐCS và kết nạp mới 459 đoàn viên…



Công tác hỗ trợ cho lao động hồi hương do đại dịch được LĐLĐ huyện Tân Kỳ triển khai kịp thời. Ảnh: P.V

Ghi nhận những nỗ lực của LĐLĐ huyện Tân Kỳ trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chia sẻ thêm: “Không chỉ tiên phong làm tốt các chỉ tiêu, hoạt động của tổng LĐLĐ và LĐLĐ tỉnh đề ra, LĐLĐ huyện Tân Kỳ còn kịp thời trong tuyên truyền, lan tỏa những hoạt động đó đến với chính quyền, nhân dân, đoàn viên, lao động. Điều đó có lợi cho đơn vị nói riêng và tổ chức công đoàn nói chung”.

HIỂU ĐỂ PHỐI HỢP TỐT HƠN

Một trong những yếu tố góp phần tạo nên những kết quả mà LĐLĐ huyện Tân Kỳ đạt được chính là sự phối hợp, đồng thuận giữa tổ chức công đoàn với cấp ủy chính quyền và công đoàn cơ sở. Điều này là được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu.

Những cán bộ công đoàn LĐLĐ huyện Tân Kỳ luôn chú trọng triển khai những hoạt động hướng về cơ sở, đến gần hơn với đoàn viên, người lao động. Ảnh: PV

Trong các hoạt động phối hợp tổ chức, hiểu rõ hạn chế về nhân lực của đơn vị mình, LĐLĐ huyện Tân Kỳ luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong tất cả các chương trình. Điều này tạo ra sự chuyên nghiệp và uy tín của tổ chức công đoàn trong mắt chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân.

Ông Đậu Đức Cường - Chủ tịch Công đoàn Công ty may Đại Thành bộc bạch: “Các anh chị cán bộ công đoàn của LĐLĐ huyện luôn chủ động chỉ đạo, phối hợp một cách nhịp nhàng trong các chương trình diễn ra tại CĐCS, điều này khiến chúng tôi rất yên tâm và ủng hộ. Họ hiểu cho cái khó của những cán bộ công đoàn kiêm nhiệm như chúng tôi là bận rộn, ít thời gian nên luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa. Bên cạnh đó, họ cũng hiểu thế mạnh của chúng tôi để tạo cơ hội cho chúng tôi phát huy một cách tự tin, thoải mái nhất”.

Cũng với sự thấu hiểu đó, trong quá trình triển khai các chương trình, hoạt động xuống công đoàn cơ sở, LĐLĐ huyện luôn căn cứ vào đặc thù từng đơn vị, thế mạnh của từng cá nhân.

“Trước khi triển khai hoạt động nào, chúng tôi luôn phân tích kỹ lưỡng xem hoạt động đó có yêu cầu gì, phù hợp với đối tượng đoàn viên, người lao động nào. Khi đã phân tích kỹ, thay vì triển khai một cách tràn lan, đại trà thì chúng tôi lựa chọn triển khai tập trung ở những nhóm đối tượng phù hợp. Điều này giúp các hoạt động đi sâu vào chất lượng, tránh tình trạng loãng và hình thức”, chị Nguyễn Thị Mai - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Kỳ cho hay.

LĐLĐ huyện Tân Kỳ trao tặng nước sát khuẩn, khẩu trang y tế cho doanh nghiệp. Ảnh: PV

Cũng theo chia sẻ của chị Mai, bản thân những cán bộ công đoàn của LĐLĐ huyện cũng luôn được phân công nhiệm vụ phù hợp với sở trường, năng lực từng người và quản lý những nhóm cán bộ công đoàn cơ sở riêng. Khi cần huy động sức mạnh tập thể, những nhóm này sẽ được đôn đốc theo cách khác nhau và đôi khi là thi đua với nhau để làm nên phong trào.

Sự thấu hiểu, chu đáo, cẩn thận của những CBCĐ LĐLĐ huyện Tân Kỳ còn góp phần làm nên “thương hiệu” của đơn vị trong các chương trình phối hợp hoạt động với Thường trực Huyện ủy và các cơ quan đoàn thể. Dựa trên chương trình phối hợp từ đầu năm, LĐLĐ huyện luôn xây dựng thêm các kế hoạch thực hiện cụ thể trước bất cứ sự kiện nào và phân công nhiệm vụ cụ thể.