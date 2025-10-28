Sao Nhập Ngũ 2025: Xúc động tinh thần 'vì dân phục vụ' Tập 11 Sao Nhập Ngũ 2025 tái hiện chân thực nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Các nghệ sĩ trải qua thử thách đắp đê và cứu người, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần vì dân phục vụ.

Tập 11 của chương trình Sao Nhập Ngũ 2025 đã mang đến những khoảnh khắc xúc động, khắc họa rõ nét tinh thần “vì dân phục vụ” của người lính thời bình. Thông qua các thử thách cứu hộ, cứu nạn cam go, các nghệ sĩ tham gia đã có cơ hội trải nghiệm sự vất vả và hy sinh, từ đó lan tỏa thông điệp ý nghĩa về vai trò của quân đội trong việc bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân.

A1 Sao Nhập Ngũ.jpg

Nhiệm vụ cứu hộ trên sông: Sức bền và tinh thần đồng đội

Trong phần thực hành cứu hộ bằng bè mảng, các chiến sĩ nghệ sĩ đối mặt với tình huống giả định phải chèo bè ra giữa “dòng nước xiết” để cứu người và đưa vật nuôi đến nơi an toàn. Nhiệm vụ này đòi hỏi không chỉ sức bền, kỹ năng phản xạ mà còn cả sự phối hợp đồng đội nhịp nhàng.

Hai đội tham gia thử thách gồm: Trang Pháp, Chi Pu, Bình An, Trương Nam Thành và đội còn lại gồm Độ Mixi, Duy Khánh, Diệu Nhi, Hậu Hoàng. Giữa không khí căng thẳng, Duy Khánh đã mang lại tiếng cười cho thao trường khi hô lớn: “Có muốn người khác cứu không? Chủ động bơi lại tí đi!”. Dù hài hước, hành động này vẫn cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và đồng đội.

A2 Sao Nhập Ngũ.jpg

Chia sẻ về nhiệm vụ, Bình An cho biết: “Đây là nhiệm vụ rất thiêng liêng. Mình không đặt nặng thời gian mà ưu tiên sự an toàn và hiệu quả trong cứu hộ”. Với tinh thần đó, đội của anh đã hoàn thành phần thi trong 15 phút 40 giây và nhận được lời khen từ chỉ huy về sự bình tĩnh và phối hợp hiệu quả, luôn đặt an toàn của người dân lên trên hết.

Hội thao đắp đê: Tái hiện cuộc chiến với thiên tai

Phần thi thứ hai, hội thao đắp đê chống tràn, đã tái hiện một cách chân thực cuộc chiến của những người lính trong mùa mưa bão. Các chiến sĩ phải vận chuyển, buộc và đắp hàng trăm bao cát dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt với mưa lớn và gió mạnh.

A3 Sao Nhập Ngũ.jpg

Hai đội thi gồm Xuân Phúc, PewPew, Cara, Hương Giang và đội Diệp Lâm Anh, Tim, Huỳnh Anh, Kỳ Duyên, Linh Ngọc Đàm đã thể hiện tinh thần kiên cường, không bỏ cuộc dù thể lực suy giảm. PewPew đã bị say nắng và gần như không thể đứng vững, phải cần đến sự hỗ trợ của quân y. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực động viên bản thân: “Không sao, tôi ổn. Còn sức ở đâu, tôi dùng đến đó”.

A4 Sao Nhập Ngũ.jpg

Nghệ sĩ Cara không giấu được sự xúc động: “Dù chỉ là mô phỏng, tôi thật sự cảm nhận được sự vất vả và hi sinh của các chiến sĩ”. Kết quả, đội của Xuân Phúc, Cara, Hương Giang đã giành chiến thắng với thành tích đắp được 95 bao cát đạt chuẩn trong 26 phút 39 giây.

Lời khẳng định của người lính Cụ Hồ

Kết thúc các phần thi, Đại đội trưởng Bùi Trung Kiên đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa, nhấn mạnh rằng “Con nào cũng phải cứu vì đó là tài sản của nhân dân”. Lời khẳng định “Quân đội của chúng ta là quân đội nhân dân - từ dân mà ra, vì dân mà chiến đấu” đã chạm đến trái tim của tất cả những người có mặt.

A5 Sao Nhập Ngũ.jpg

Hình ảnh các nghệ sĩ lấm lem bùn đất, kiệt sức nhưng vẫn giữ nụ cười đã trở thành điểm nhấn của tập 11. Họ không chỉ tham gia một chương trình truyền hình, mà còn đang sống và trải nghiệm trọn vẹn tinh thần tận tâm, dũng cảm của người lính Cụ Hồ.