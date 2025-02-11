Sao nhập ngũ: Tiết lộ gia thế quân nhân của Chi Pu, Hậu Hoàng Tham gia Sao nhập ngũ 2025, Chi Pu và Hậu Hoàng gây chú ý khi tiết lộ truyền thống quân đội của gia đình, với nhiều thành viên mang quân hàm cấp cao.

Chương trình truyền hình thực tế "Sao nhập ngũ 2025" đã mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả khi tiết lộ xuất thân của hai nghệ sĩ tham gia là Chi Pu và Hậu Hoàng. Cả hai đều lớn lên trong gia đình có truyền thống quân đội lâu đời, với nhiều thành viên là sĩ quan cấp cao.

Chi Pu: Niềm tự hào về gia đình có ba Đại tá

Trong tập 12 của chương trình, sự xuất hiện của bố Chi Pu, Đại tá Nguyễn Dũng Tuấn, đã khiến nữ nghệ sĩ không kìm được xúc động. Cô chia sẻ niềm tự hào khi được sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ cống hiến cho quân đội.

Gia đình Chi Pu có 3 người mang quân hàm Đại tá.

Chi Pu, tên thật là Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1993 tại Hà Nội. Cô bắt đầu được biết đến sau khi lọt vào Top 20 Miss Teen và trở thành một hot girl nổi tiếng. Sau đó, cô tham gia nhiều lĩnh vực như diễn viên, người mẫu ảnh và ca sĩ. Năm 2023, tên tuổi của Chi Pu gây tiếng vang lớn tại thị trường Trung Quốc sau khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió". Hiện tại, cô hoạt động song song ở cả Việt Nam và Trung Quốc.

Mỹ nhân 9X vụt sáng ở thị trường giải trí Trung Quốc.

Hậu Hoàng: Ba thế hệ tiếp nối truyền thống binh nghiệp

Cũng trong "Sao nhập ngũ 2025", YouTuber Hậu Hoàng đã khiến dàn cast và khán giả xúc động khi nhận được đoạn video chúc mừng sinh nhật từ bố mẹ. Cả hai đều xuất hiện trong trang phục quân nhân. Được biết, bố của Hậu Hoàng là Đại tá Hoàng Quốc Mậu và mẹ cô là Trung tá Nguyễn Thị Thu Hằng.

Hậu Hoàng xuất thân trong gia đình có truyền thống 3 đời làm quân nhân.

Hậu Hoàng, tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995. Dù tốt nghiệp Học viện Tài chính, cô lại thành công khi rẽ hướng sang lĩnh vực sáng tạo nội dung. Kênh YouTube của Hậu Hoàng nổi tiếng với các video nhạc chế hài hước, thu hút hàng triệu lượt xem và hiện có hơn 8,36 triệu người theo dõi. Năm 2024, cô cũng tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió" mùa 2 và nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.