Sao trẻ V.League lập công, U21 SLNA thắng đậm Tây Ninh

Vòng loại giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 2/12 với sự tham gia của 16 đội bóng được chia làm 4 bảng. Trong đó, tại bảng C có sự góp mặt của Công an Nhân dân, Tây Ninh, Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại sân Pleiku.

Trận gặp Tây Ninh vào chiều 26/11, U21 SLNA ra quân với đội hình bao gồm thủ môn Nguyễn Thành Huy, các hậu vệ Văn Sơn, Thành Lâm, Trọng Vang, Sỹ Hoàng, các tiền vệ Văn Việt, Mạnh Quỳnh, Xuân Tiến, Ngọc Ánh. Cặp tiền đạo là Ngô Văn Lương và Trần Tiến Anh.

Đội U21 SLNA giành chiến thắng đầu tay tại Vòng loại U21 QG 2020. Ảnh: Viết Định

Hiệp 1, U21 SLNA nhập cuộc chủ động, tạo ra nhiều cơ hội và có được 2 bàn thắng do công của Nguyễn Văn Việt và Ngô Văn Lương. Cả 2 bàn thắng đều đến từ những pha phối hợp mạch lạc.

Sang hiệp 2, tận dụng một tình huống thiếu tập trung của hậu vệ Tây Ninh, tiền vệ Trần Ngọc Ánh thực hiện quả đá phạt nhanh, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Chung cuộc, U21 SLNA giành chiến thắng 3-0 và có 3 điểm đầu tay.

Ở trận đấu tiếp theo, U21 SLNA sẽ gặp U21 Công an Nhân dân vào ngày 29/11. Nếu giành 3 điểm trong trận đấu, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng nắm chắc cơ hội vào Vòng chung kết được tổ chức tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.