Sắp xếp, bố trí lại công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An

Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 3263-QĐ/TƯ, do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ký về kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh và sắp xếp, bố trí lại công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An.