Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ở Nghệ An: Làm đến đâu chắc đến đó

Giảm mạnh đơn vị sự nghiệp



Liên quan đến vấn đề này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 111-KH/TU, ngày 2/01/2018 và Đề án số 09-ĐA/TU, ngày 18/4/2018. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy và trình cấp trên thẩm định làm cơ sở để thực hiện. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhìn chung đến nay, các cơ quan, địa phương, đơn vị đã thực hiện khá tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo đúng tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương và Tỉnh ủy.

Cục Thuế Nghệ An sáp nhập, giảm từ 21 còn 10 chi cục. Ảnh: Quang An

Hiện toàn tỉnh đã giảm 77 đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, 29 đơn vị thuộc sở, ban, ngành đã giảm gồm: giảm 10 đơn vị do sáp nhập bệnh viện đa khoa hạng 3 và trung tâm y tế tuyến huyện; giảm 13 đơn vị do sáp nhập các trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp; giảm 5 đơn vị do thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật trên cơ sở sáp nhập 6 trung tâm (Y tế dự phòng; Chăm sóc SKSS; Phòng Chống HIV/AIDS; Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Truyền thông GDSK; TT tư vấn và dịch vụ DS-KH hóa gia đình); giải thể Trường Trung cấp nghề Công nghệ và truyền thông Nghệ An.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng giảm được 48 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, gồm giảm 22 đơn vị do sáp nhập trung tâm văn hóa - thể thao và Đài THTH thành trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thông (riêng huyện Quỳ Hợp sáp nhập 3 đơn vị); giảm 26 đơn vị do sáp nhập các đơn vị trường học, gồm: Huyện Nam Đàn giảm 5 trường; Tương Dương, Quỳnh Lưu giảm 4 trường; Con Cuông giảm 3 trường; Diễn Châu, Tân Kỳ, Đô Lương đều giảm 2 trường; Thanh Chương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Yên Thành, mỗi huyện đều giảm 1 trường.

Kỳ Sơn sáp nhập trường Tiểu học và PTDTBT THCS Nậm Càn thành Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Nậm Càn. Ảnh tư liệu: Đào Thọ

Sau quá trình sắp xếp, các đơn vị đều đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và bước đầu nâng cao hiệu quả hoạt động. Như tại huyện Quỳ Hợp đã công bố thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình và Nhà Thiếu nhi huyện từ tháng 10/2019.

"Sau sắp xếp không chỉ giảm được 2 cấp trưởng mà chất lượng hoạt động được nâng lên. Trung tâm cũng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của huyện đặt ra như công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng vừa qua". Đồng chí Nguyễn Công Kích - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Quỳ Hợp

Lãnh đạo huyện Quỳ Hợp trao quyết định bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Quỳ Hợp. Ảnh Thu Hường

Trên địa bàn tỉnh có 23 đơn vị đã chuyển sang cơ chế tự đảm bảo chi thường xuyên theo quyết định của UBND tỉnh (không bao gồm các ban quản lý dự án), trong đó ngành Y tế có 17 đơn vị.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh giảm được 343 biên chế công chức (khối Đảng, đoàn thể giảm 89 người; khối Nhà nước giảm 254 người (không tính 112 112 biên chế của Chi cục quản lý thị trường chuyển về Bộ Công Thương), giảm 2.762 viên chức (khối Nhà nước giảm 2.754; khối cơ quan Đảng giảm 8 biên chế) và có 4.424 biên chế viên chức chuyển sang tự đảm bảo chi thường xuyên (khối Nhà nước có 4.396 biên chế; khối Đảng có 28 biên chế).

Tinh gọn đầu mối từng cơ quan, tổ chức

Bên cạnh giảm các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghệ An còn chú ý tinh gọn các đầu mối bên trong của từng cơ quan, tổ chức. Như tại Vườn Quốc gia Pù Mát - đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã giảm được 1 phòng trên cơ sở sáp nhập phòng Tổ chức - Hành chính với phòng Kế hoạch - Tài chính để thành lập phòng Hành chính - Tổng hợp. “Hai phòng này về chức năng, nhiệm vụ đều là phòng tham mưu nên sau sáp nhập hoạt động vẫn bình thường, không bị khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ”, đồng chí Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát nói, đồng thời cho biết đang đề xuất chuyển phòng Giáo dục môi trường thành Trung tâm Giáo dục môi trường và dịch vụ môi trường rừng.

Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm trực thuộc vườn cũng giảm từ 13 tổ chức bên trong xuống còn 12 do sáp nhập Đội Kiểm lâm cơ động và Văn phòng Hạt Kiểm lâm thành Đội Kiểm lâm cơ động; đồng thời không bổ nhiệm lại vị trí phó trạm trưởng với những trạm có số lượng kiểm lâm viên từ 5 người trở xuống.

Tuần tra bảo vệ vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: V.T

Về tổng thể, toàn tỉnh đã giảm được 3 chi cục và 35 phòng (ban) trực thuộc, gồm: Sở Nông nghiệp và PTNT giảm 3 chi cục và 2 phòng; Văn phòng HĐND tỉnh giảm 5 phòng; Sở Giáo dục và Đào tạo giảm 2 phòng. Các Sở: Y tế, Công Thương, Nội vụ giảm mỗi đơn vị 1 phòng. Khối các cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giảm 3 phòng; Ban Tổ chức, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị và Báo Nghệ An mỗi đơn vị giảm 2 phòng; UBKT, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn, Hội CCB, LĐLĐ tỉnh mỗi đơn vị giảm 1 phòng. Khối đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, ngoài Vườn Quốc gia Pù Mát còn có thêm Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật giảm 3 phòng. Đến nay, 100% huyện, thành, thị ủy đã thực hiện chủ trương Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Nghệ An mạnh dạn có các nội dung thực hiện thí điểm mới, cụ thể 8/21 đơn vị thực hiện thí điểm Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện (Tương Dương, Con Cuông, Đô Lương, Tân kỳ, Hưng Nguyên, Quỳ Hợp, Yên Thành, Anh Sơn); 2/21 đơn vị cấp huyện đã thực hiện thí điểm trưởng ban tổ chức cấp ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy đồng thời là chánh thanh tra (thành phố Vinh, Diễn Châu).

Cán bộ Trung tâm giao dịch một cửa xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Lưu) hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Thành Duy

Đối với cấp tỉnh, đã triển khai sắp xếp bộ máy của các ban xây dựng Đảng và thực hiện mô hình văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy; triển khai sắp xếp lại cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đối với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp xã, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp, bố trí bộ phận văn phòng phục vụ chung cho cấp ủy và chính quyền cấp xã gắn với trung tâm một cửa cấp xã; kết thúc hoạt động chi bộ cơ quan phường, xã, thị trấn; thực hiện việc tinh giản biên chế đội ngũ cán bộ, công chức; triển khai bố trí cán bộ, công an chính quy về đảm nhận chức danh trưởng, phó công an xã;…