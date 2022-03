Sắp xuất hiện tuyến phố kinh doanh, giảỉ trí, du lịch sầm uất tại phía Nam thành phố Vinh

Du khách chưa thỏa mãn nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí



Năm 2021, xét theo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Nghệ An xếp thứ 18 cả nước và nằm trong nhóm đầu các tỉnh Bắc Trung bộ. 18 cũng là thứ hạng cao nhất của Nghệ An từ trước đến nay. Cùng với đó, kinh tế Nghệ An liên tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người được cải thiện qua từng năm, đời sống người dân được nâng cao.

Mặc dù thế, không ít nhà đầu tư vẫn cho rằng sự phát triển về kinh tế của Nghệ An đang có khoảng cách lớn với tốc độ phát triển thương mại, dịch vụ vốn chưa phải là thế mạnh của địa phương này. Bằng chứng là ngay kể cả thành phố Vinh, đặc biệt khu vực phía Nam thành phố, người dân vẫn phải di chuyển vào trung tâm mới có thể thỏa mãn các nhu cầu về mua sắm, vui chơi.

Dù là nơi có nhiều lợi thế về mặt du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh khi là điểm tọa lạc của đền Ông Hoàng Mười - ngôi đền linh thiêng nổi tiếng cả nước nhưng những tiện ích tại khu vực phía Nam thanh phố Vinh lại chưa phát triển xứng tầm tiềm năng. Mỗi năm, đền ông Hoàng Mười thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong tỉnh lẫn ngoài tỉnh về tham quan, vãn cảnh và du lịch tâm linh nhưng quan sát thực tế cho thấy khách du lịch chưa được thỏa mãn các nhu cầu phát sinh như ăn uống, lưu trú, mua sắm, vui chơi, giải trí…

Phía Nam TP. Vinh đang vắng bóng địa điểm kinh doanh, mua sắm và giải trí. Ảnh: Phối cảnh dự án KĐT Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River. Nhiều du khách chia sẻ, sau khi di chuyển quãng đường xa để tham quan đền thì họ phải tiếp tục tìm đến trung tâm TP Vinh hoặc xa hơn là thị xã Cửa Lò để lưu trú. Một số khác lại cho hay họ không thể tìm được các nhà hàng ăn uống phù hợp, không tìm thấy nơi để mua quà lưu niệm, các món hàng mang bản sắc địa phương tại nơi đây.



Thực tế này đặt ra nhiều câu hỏi nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư bất động sản muốn đón đầu xu hướng.

Shophouse Vinh Park River - điểm đến của các nhà đầu tư tiên phong

Nắm bắt thời cơ vàng, KĐT Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River do MBLand phát triển đang dần thành hình, trong đó có 125 căn shophouse 2 mặt tiền tạo nên tuyến phố kinh doanh – mua sắm – giải trí sầm uất bậc nhất khu vực. Nằm trong tổng thể một khu đô thị với quy mô lên tới 13,17 ha, 125 căn shophouse này sẽ đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người dân địa phương và các du khách du lịch tâm linh khi cung cấp đa dạng loại hình kinh doanh từ Cafe, nhà hàng, lounge đến khu lưu trú cao cấp.

Các căn shophouse tọa lạc trên mặt đường QL 46C cạnh Đền Ông Hoàng Mười. Đây là vị trí kim cương để thu hút lượng khách đến thăm đền. Du khách chỉ mất vài phút di chuyển để có thể tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ đa dạng, cao cấp, hiện đại và văn minh nhất.

Dự án Vinh Park River hình thành tuyến phố kinh doanh trục Quốc lộ 46C. Ảnh: Phối cảnh dự án KĐT Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River.

Thực tế cho thấy không chỉ khách du lịch hay cư dân phía Nam mà ngay cả người dân khu vực trung tâm của thành phố Vinh cũng đang thiếu chỗ vui chơi, giải trí đồng bộ, đa dạng tiện ích cho mọi thế hệ. Do đó, 125 căn shophouse của Vinh Park River chắc chắn sẽ là điểm đến lý tưởng cho nhóm khách hàng này và trở thành một tâm điểm vui chơi mới của cư dân thành phố.



Mỗi căn shophouse được thiết kế 3 tầng và 1 tum, diện tích 7x22m và 8x17m – phương án thiết kế “đo ni đóng giày” cho hoạt động kinh doanh, đồng thời đáp ứng cả nhu cầu ở và sinh hoạt cho chủ sở hữu. Chưa kể giá trị của shophouse tại KĐT Nidco Thịnh Lợi – Vinh Park River còn được nhân lên gấp bội khi cộng hưởng cùng các công trình tiện ích xung quanh thuộc dự án như công viên, trường mầm non, quảng trường sự kiện, đường dạo bộ, khu thể thao, gym ngoài trời, sân tập Yoga, sân chơi trẻ em, vườn hoa 4 mùa, vườn nướng BBQ, clubhouse…

Tất cả những yếu tố trên là bảo chứng về chất lượng cũng như sức hấp dẫn của sản phẩm trong việc thu hút nhà đầu tư và hình thành nên một khu vực văn minh, phát triển, góp phần giúp giao thương địa phương sôi động hơn trong tương lai.