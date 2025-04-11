Sapphire Edge AI 370: Giải mã mini PC AI hiệu năng cao Với chip AMD Ryzen AI 9 HX 370, Sapphire Edge AI 370 mang đến hiệu năng xử lý mạnh mẽ cho công việc sáng tạo và phát triển trong một thiết kế siêu nhỏ gọn, nhưng game thủ cần cân nhắc về GPU tích hợp.

Sức mạnh xử lý vượt trội trong thiết kế siêu nhỏ gọn

Sapphire Edge AI 370 là một trong những máy tính mini (mini PC) nhỏ gọn nhất trên thị trường nhưng lại được trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ. Thiết bị này tích hợp chip AMD Ryzen AI 9 HX 370, đi kèm GPU Radeon 890M và một Bộ xử lý thần kinh (NPU) chuyên dụng để tăng tốc các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Sapphire Edge AI 370 có thiết kế nhỏ gọn, hiện đại.

Trong các bài kiểm tra hiệu năng, Sapphire Edge AI 370 cho thấy sức mạnh xử lý ấn tượng, đạt kết quả cao và tiệm cận với một số máy tính xách tay hiệu năng cao và máy tính để bàn tầm trung. Hiệu suất CPU đặc biệt nổi bật, giúp máy xử lý nhanh chóng các tác vụ văn phòng như Microsoft Office, mở tệp tin và truyền dữ liệu tốc độ cao.

Hiệu năng AI và sáng tạo nội dung

Nhờ NPU tích hợp, máy thể hiện sự cải thiện đáng kể về tốc độ xử lý trong các ứng dụng sáng tạo của Adobe như Premiere Pro và Photoshop, đặc biệt với các tính năng AI như Generative Expand. Thiết bị có khả năng xử lý các dự án chỉnh sửa video độ phân giải Full HD phức tạp một cách mượt mà. Tuy nhiên, khi làm việc với các dự án 4K có độ phức tạp cao, hiệu suất có thể suy giảm đôi chút.

Hiệu năng của máy đủ sức đáp ứng các công việc sáng tạo nội dung.

Khả năng kết nối và nâng cấp linh hoạt

Dù có kích thước nhỏ gọn, Sapphire Edge AI 370 được trang bị đầy đủ các cổng kết nối cần thiết. Mặt trước có hai cổng USB Type-A và giắc âm thanh 3.5mm. Mặt sau bao gồm hai cổng HDMI 2.1, hai cổng USB4, thêm hai cổng USB Type-A, cổng mạng LAN 2.5Gbps và cổng nguồn DC.

Mặt sau của máy được trang bị đa dạng cổng kết nối.

Thiết kế barebones và nâng cấp dễ dàng

Sản phẩm được bán ra dưới dạng hệ thống barebones, cho phép người dùng tùy chọn và tự lắp đặt RAM và ổ cứng SSD. Máy hỗ trợ tối đa 96GB RAM DDR5 SO-DIMM chạy kênh đôi và có hai khe cắm M.2 cho ổ cứng, cho phép nâng cấp tổng dung lượng lưu trữ nội bộ lên đến 6TB. Việc nâng cấp rất dễ dàng nhờ nắp trên được giữ bằng nam châm, có thể tháo rời nhanh chóng để tiếp cận các linh kiện bên trong.

Việc nâng cấp RAM và SSD trên Sapphire Edge AI 370 rất thuận tiện.

Những giới hạn cần cân nhắc

Một trong những hạn chế chính của Sapphire Edge AI 370 nằm ở hiệu năng chơi game. Do không có card đồ họa rời, GPU tích hợp Radeon 890M gặp khó khăn khi xử lý các tựa game đòi hỏi cấu hình cao ở thiết lập đồ họa cao, dẫn đến hiện tượng giật lag. Tuy nhiên, người dùng có thể khắc phục bằng cách kết nối với một card đồ họa ngoài (eGPU) thông qua cổng USB4.

Ngoài ra, khi máy hoạt động ở cường độ cao, hệ thống quạt tản nhiệt sẽ hoạt động để giữ nhiệt độ ổn định. Mặc dù không quá ồn, tiếng quạt vẫn có thể nghe thấy được, đây là một điểm cần lưu ý cho những ai cần một môi trường làm việc hoàn toàn yên tĩnh.

Bảng thông số kỹ thuật Sapphire Edge AI 370

Thành phần Thông số chi tiết CPU AMD Ryzen AI 9 HX 370 (12 nhân/24 luồng, tốc độ lên đến 5.1GHz) Đồ họa Radeon 890M (Tích hợp) RAM Không kèm theo (Hỗ trợ DDR5 SO-DIMM kênh đôi) Lưu trữ Không kèm theo (Hỗ trợ M.2 2280, 2242) Cổng kết nối 2x USB-A 3.2 Gen2, 2x HDMI 2.1, 2x USB-C 4.0 (PD), 1x USB-A 3.2 Gen2, 1x USB 2.0, 1x RJ45 2.5Gbps Ethernet, Giắc âm thanh Kết nối không dây WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kích thước 117 × 111 × 30 mm Hệ điều hành Không kèm theo Phụ kiện Adapter nguồn (120W), ngàm VESA

Đánh giá chung: Dành cho ai?

Sapphire Edge AI 370 là một lựa chọn xuất sắc cho các nhà phát triển, nhà sáng tạo nội dung và người dùng văn phòng cần một máy trạm mạnh mẽ, nhỏ gọn và sẵn sàng cho các ứng dụng AI. Khả năng nâng cấp linh hoạt là một điểm cộng lớn. Tuy nhiên, nếu nhu cầu chính là chơi các tựa game AAA mới nhất, người dùng nên xem xét các giải pháp có card đồ họa rời hoặc chuẩn bị thêm chi phí cho một eGPU. Đối với nhu cầu sử dụng gia đình cơ bản, có những lựa chọn mini PC khác với chi phí hợp lý hơn.