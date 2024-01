Sát cánh trên mọi chặng đường cùng báo Đảng

CTV Lê Thanh Nga: Đến với Báo Nghệ An từ… Facebook

Nói về cơ duyên đến với Báo Nghệ An, cộng tác viên Lê Thanh Nga, hiện là giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Vinh cho biết: Thỉnh thoảng tôi viết vài status trên Facebook, và tôi được một biên tập viên “phát hiện”. Từ đó, tôi cộng tác một cách khá thường xuyên với Báo Nghệ An, chủ yếu ở các vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục.

Báo đã mở ra một không gian văn hóa, mà ở đó, người viết có thể cất tiếng nói về các vấn đề rất cơ bản của đời sống, và người đọc, nếu quan tâm, cũng có thể lắng nghe những tiếng nói ấy theo cách đồng thuận hoặc phản biện, để có cái nhìn nhiều chiều hơn, nhận thức vấn đề một cách khách quan, khoa học hơn, từ đó chung tay xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục của tỉnh nhà, của cả nước.

CTV Lê Thanh Nga. Ảnh: NVCC

Ngoài việc viết, tôi có theo dõi khá thường xuyên lĩnh vực văn hóa, giáo dục trên báo Nghệ An, và thấy các chuyên mục có nội dung thực sự phong phú. Các vấn đề, các sự kiện được phản ánh đều mang tính thời sự và có giá trị lâu dài. Phải nói rằng, bên cạnh những bài viết mang đến cho người đọc những hình dung cơ bản của “nhịp sống văn hóa” (tôi mượn tên chuyên mục mà tôi cộng tác thường xuyên hơn cả), là những bài viết rất sâu, đánh thức các giá trị truyền thống, góp phần định hướng xây dựng đời sống văn hóa, giáo dục… Đặc biệt, ngày càng xuất hiện nhiều bài viết theo tinh thần phản biện. Điều đó không phải báo nào cũng làm được.

Cũng theo cộng tác viên Lê Thanh Nga, “ở trên tôi có nói về việc một biên tập viên “phát hiện” tôi trên Facebook, là có ý nhấn mạnh tinh thần làm việc của đội ngũ lãnh đạo, biên tập viên của báo. Có thể thấy sự nhiệt tình, sự cầu thị, trách nhiệm với tờ báo, với bạn đọc qua việc họ liên lạc để đặt, trao đổi bài vở với cộng tác viên. Tôi cảm nhận được sự tôn trọng của tòa soạn, biên tập viên đối với các cộng tác viên. Hầu hết các bài viết của tôi khi có chỉnh sửa, đều trên nguyên tắc nêu vấn đề, thảo luận để đi đến thống nhất”.

CTV Đình Tuân: Mang hương sắc vùng cao đến bạn đọc

Là cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tương Dương, Đình Tuân là cái tên trở nên thân thuộc đối với bạn đọc Báo Nghệ An trong nhiều năm gần đây, nhất là trên các chuyên trang, chuyên mục về văn hóa, xã hội. Anh đã tận dụng khá tốt lợi thế là cán bộ văn hóa để đi, viết và lan tỏa những nét đẹp văn hóa của đồng bào nơi huyện miền núi cao xứ Nghệ đến đông đảo bạn đọc.

Đến với Báo Nghệ An đã gần 10 năm, ban đầu chỉ là những bức ảnh, đôi dòng tin ngắn về các hoạt động văn hóa, xã hội trên địa bàn. Đến nay, anh đã dần chắc tay với những bài viết về mảng văn hóa, văn nghệ. Đặc biệt, những năm gần đây, khi khu vực miền Tây Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai, lũ quét, anh đã kịp thời có mặt tại các điểm nóng, điểm sạt lở, trở thành “cánh tay nối dài”, cung cấp những thông tin kịp thời cho bạn đọc Báo Nghệ An.

CTV Đình Tuân tác nghiệp ở vùng cao. Ảnh: NVCC

Đình Tuân cho biết, mỗi lần đi công tác cơ sở, vật bất ly thân của anh luôn là chiếc máy ảnh cùng cuốn sổ tay. Khi có những thông tin hay, anh lập tức lấy máy ảnh ra ghi lại, đồng thời tìm hiểu thông tin, ghi chép đầy đủ, để sau khi hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, anh lại nép mình vào một góc riêng để hoàn thành bài viết.

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, khi có thời gian rỗi, anh lại rong ruổi trên các cung đường. Chả thế mà những bức ảnh, những bài viết của anh luôn ngồn ngộn hơi thở của bản làng.

Là cộng tác viên ở địa bàn miền núi, lại xa Tòa soạn Báo Nghệ An, trong bối cảnh truyền thông đa phương tiện phát triển mạnh mẽ, Đình Tuân mong muốn trong thời gian tới sẽ được tiếp cận nhiều hơn với những kiến thức mới, các nghiệp vụ về nghề báo, để giúp mình có những bài viết sâu sắc và chất lượng hơn.

CTV Phan Giang: 18 năm gắn bó với báo Đảng

Bắt đầu cộng tác với Báo Nghệ An từ khi còn là sinh viên năm nhất, đến nay đã là 18 năm, tuy quãng thời gian chưa quá dài nhưng đối với Phan Giang đó luôn là một hành trình ý nghĩa và đánh dấu nhiều bước trưởng thành của mình.

Phan Giang chia sẻ: “Vào khoảng năm 2003, khi đó Giang có gửi cho tòa soạn một mẩu tin ngắn về thời sự. Thời điểm đó để gửi được tin về thì Giang phải ra hiệu phô tô nhờ đánh máy và thật sự may mắn khi tin được đăng lên trang nhất. Khi đó, cảm giác có tên mình trên tờ báo Đảng của quê hương rất hạnh phúc, cảm giác đó Giang vẫn nhớ đến tận bây giờ”.

CTV Phan Giang (Quỳ Hợp) tác nghiệp.

Đến nay, đã là phóng viên “cứng” của Trung tâm VHTT - TT huyện Quỳ Hợp nhưng Phan Giang vẫn thường xuyên cộng tác với Báo Nghệ An. Tuy với đặc thù vị trí công tác ưu tiên hơn về việc phát thanh, truyền hình nhưng nhờ những hướng dẫn tận tình của các anh chị phóng viên Báo Nghệ An mà Phan Giang đã có nhiều tin, bài cả trên các ấn phẩm và nền tảng số của Báo Nghệ An. “Hiện nay, chỉ cần chiếc điện thoại là Giang có thể viết tin, bài, dựng clip… để gửi về tòa soạn bất cứ lúc nào. Nhiều khi chưa về đến nhà đã thấy tin, bài đăng lên, rất nhanh và kịp thời. Điều này tạo động lực cho Giang nói riêng, anh chị em cộng tác viên rất nhiều trong quá trình tác nghiệp”, Phan Giang chia sẻ. Không chỉ tích cực cộng tác với báo Đảng, nữ cộng tác viên nhỏ nhắn còn ghi dấu ấn với nhiều lần đạt giải cao tại Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc vàng”, video clip do Báo Nghệ An tổ chức hàng năm.

Phan Giang cũng bày tỏ mong muốn đội ngũ CTV sẽ tiếp tục có thêm nhiều cuộc thi, nhiều “sân chơi”, từ đó tô điểm thêm tờ báo Đảng tỉnh nhà bằng nhiều màu sắc đến từ muôn nơi trên mảnh đất xứ Nghệ.