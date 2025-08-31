Kinh tế Sạt lở cầu bắc qua sông Lam, gần 300 hộ dân xã Tam Quang bị chia cắt Do mưa lớn kéo dài, cầu Đình Phong bắc qua sông Lam tại xã Tam Quang (thuộc huyện Tương Dương cũ), tỉnh Nghệ An bị hư hỏng nặng, buộc địa phương phải dựng rào chắn, cấm người và phương tiện lưu thông.

Ngày 31/8, trao đổi với P.V, bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm do ảnh hưởng của mưa lớn nhiều ngày liên tiếp sau bão số 5.

Sạt lở mố cầu Đình Phong bắc qua sông Lam trên địa bàn xã Tam Quang. Ảnh: P.V

Đặc biệt, cầu Đình Phong bắc qua sông Lam, cây cầu huyết mạch nối liền các bản Đình Phong sang các bản Đình Tiến, Đình Hương, Đình Thắng đã bị sạt lở, mất mố cầu, không thể lưu thông. Đây là tuyến giao thông quan trọng bậc nhất của xã, phục vụ gần 300 hộ dân trong sinh hoạt, học tập và sản xuất.

“Ngay sau khi nắm tình hình, xã đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, đồng thời, cử lực lượng trực chốt tại khu vực cầu để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con. Chúng tôi khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển khi mưa lớn, tuyệt đối không qua lại khu vực cầu hư hỏng”, bà Hiền nhấn mạnh.

Mố cầu có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Ảnh: P.V

Hiện phương án tạm thời là người dân buộc phải đi vòng ra QL48C về Khe Bố. Tuy nhiên, tuyến đường vòng này xa hơn từ 15 - 25 km, khiến việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn.

Đáng ngại nhất hiện nay chính là việc học tập của học sinh trong xã. Năm học mới chỉ còn ít ngày nữa sẽ khai giảng, nhưng cầu có nguy cơ đổ sập khiến con đường đến trường bị kéo dài thêm hàng chục cây số. Trường THCS trên địa bàn lại chưa có bán trú, đồng nghĩa với việc mỗi ngày các em phải đi – về trong điều kiện thời tiết bất lợi, đường vòng xa và nguy hiểm.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, nghiêm cấm lưu thông qua cầu. Ảnh: P.V

Lãnh đạo xã Tam Quang cho biết, trước mắt địa phương sẽ phối hợp các ngành chức năng để đánh giá mức độ hư hỏng, lên phương án khắc phục. Trong khi chờ cầu được sửa chữa, xã tính đến giải pháp xin chủ trương lập bến đò tạm, nhằm đảm bảo việc đi lại thiết yếu cho nhân dân.

Ngoài cầu Đình Phong, nhiều đoạn đường tại Tam Quang cũng đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Các điểm ta luy dương trên tuyến Bãi Xa – Tùng Hương bị sạt lở liên tiếp, mặt đường vốn nhỏ hẹp nay chỉ còn 1 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chính quyền xã đã thông báo khẩn, yêu cầu người dân và phương tiện đi qua phải hết sức lưu ý.

Xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên địa bàn xã Tam Quang sau bão số 5. Ảnh: P.V

Được biết, xã Tam Quang là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3 vừa qua. Hiện vẫn còn khoảng 50 hộ dân chưa thể trở về nhà do nhà cửa bị hư hỏng, sạt lở đất uy hiếp. Chính quyền xã đang huy động lực lượng giúp dân dựng lại nhà cửa, đồng thời kêu gọi các tổ chức, đoàn thể chung tay hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.