Sạt lở núi 'uy hiếp' nhiều điểm trường ở vùng cao Nghệ An

Tai họa từ đỉnh núi

Hơn một tuần nay, các giáo viên cũng như phụ huynh ở bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp (Tương Dương), vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ lở núi. Những tảng đá lớn lăn từ trên đỉnh núi suýt đè nát cả điểm trường mầm non của bản, đến nay vẫn chưa được dọn dẹp, nằm ngổn ngang bên đường.

Xã Tam Hợp có 5 điểm trường mầm non, trong đó điểm trường ở bản Xốp Nặm là điểm chính, vừa là nơi cho các em trong bản học còn là nơi giáo viên thường tập trung làm việc. Điểm trường nằm lọt thỏm dưới chân núi Khe Tương cao sừng sững, với độ dốc khá lớn. Tối 8/9, sau trận mưa lớn, hàng loạt tảng đá lớn nhỏ lăn từ trên đỉnh núi xuống, làm sập luôn bờ rào của điểm trường.

“Lúc đó cũng may buổi tối, không có ai ở đó. Và cũng may là tảng đá này lăn trúng vào bờ rào, chỉ lệch hơn một mét thôi có lẽ có tòa nhà đã sập luôn rồi”, một giáo viên của điểm trường sinh sống cạnh đó kể.

Gạch đá ngổn ngang ở điểm chính của Trường mầm non Tam Hợp. Ảnh: TH

Theo người dân trong bản, đây không phải lần đầu họ chứng kiến cảnh tượng này. Tại ngọn núi này đã nhiều lần xảy ra những lần sạt lở đất, đá khiến tài sản người dân, điểm trường học bị hư hại, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các hộ dân nơi đây. Cứ đến mùa mưa, họ lại phải sống trong bất an, lo sợ đất, đá từ trên núi rơi xuống vùi lấp.

Tảng đá lăn xuống suýt xé nát cả phòng học. Ảnh: TH

Theo lãnh đạo xã Tam Hợp, bản Xốp Nặm có 19 hộ với 80 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, so với mặt bằng chung thì vẫn còn nhiều khó khăn. "Địa hình nơi ở của các hộ dân là rất dốc, đồi đá trên cao rất phức tạp. Cứ hễ mùa mưa, lũ đến là người dân nơi đây sống trong bất an, thấp thỏm, lo sợ. Như tình trạng sạt lở đất đá vào điểm trường mầm non của bản vừa rồi là "hồi chuông" cảnh báo. Hiểm nguy luôn rình rập các hộ dân sinh sống dưới chân núi Khe Tương. Chúng tôi rất sợ xảy ra thảm cảnh đất đá từ núi đổ sập", ông Lê Hồng Thái - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp nói.