Sau 1 đêm, hơn 90 hộ dân xã Thành Bình Thọ ngập sâu, có nơi ngập 4m

Hoài Thu 28/08/2025 16:19

Đêm 27/8, xảy ra tình trạng mưa, nước sông, suối dâng nhanh khiến hơn 90 hộ dân của xã Thành Bình Thọ ngập sâu trên diện rộng, có nơi ngập hơn 4m. Lực lượng chức năng, cán bộ xã xuyên đêm giải cứu, hỗ trợ người dân chạy lũ.

bna_as.jpg
Thông tin từ chính quyền địa phương xã Thành Bình Thọ, từ ngày 26/8 đến đêm 27/8, địa phương có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, đêm 27/8, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn xã. 91 ngôi nhà chìm trong nước lụt, chưa kể các diện tích chăn nuôi, trồng trọt của người dân. Ảnh: P.V
z6953161306834_1e1af13015a17ee0485f0d2a73bb157e.jpg
Một số thôn, bản ngập sâu 1-2m, có nơi ngập 4m, ví như xóm 16 (thuộc xã Bình Sơn cũ). Xã Thành Bình Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Bình Sơn, Thành Sơn và Thọ Sơn của huyện Anh Sơn (cũ). Ảnh: P.V
z6953161223431_9a34474967db62baa6076395ab5b30d7(1).jpg
Hàng chục nhà ngập từ 1-2m. Ảnh: P.V
z6953161168246_db1f4e8cc3e55f5b836b23c0ba89b562.jpg
Lực lượng 4 tại chỗ huy động thuyền, xuồng để hỗ trợ người dân sơ tán, cung cấp lương thực thực phẩm. Ảnh: P.V
z6953161237001_cb023dcb4e9109e5cba4417d37fcf7fe.jpg
Trong đêm 27 và ngày 28/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Thành Bình Thọ đã khẩn trương huy động lực lượng công an, Quân sự, cùng phương tiện thuyền, xuồng để vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: P.V
z6953161239647_3e97adb1656b1e3ebe4bbde439ee6d5e.jpg
Các nhu yếu phẩm cơ bản như gạo, mỳ tôm, lương khô, nước sạch, sữa, dầu ăn, muối, thuốc men… được phân phát kịp thời, bảo đảm không để bất kỳ hộ dân nào bị thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: P.V
z6953161159238_265a6503469f2c210938bf2c1a61d5cc.jpg
Đến chiều 28/8, tuy trời đã tạnh mưa song nước rút chậm, vẫn còn hàng chục hộ gia đình ngập sâu, trôi tài sản. Hiện tại chưa thể thống kê hết thiệt hại, chính quyền địa phương đang tập trung cứu hộ, hỗ trợ người dân nơi ăn, chốn ở an toàn. Ảnh: P.V

