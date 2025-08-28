Kinh tế

Sau 1 đêm mưa, hơn 90 hộ dân xã Thành Bình Thọ bị ngập sâu, có nơi ngập 4m

Đêm 27/8, trời mưa to, nước sông, suối dâng nhanh khiến hơn 90 hộ dân của xã Thành Bình Thọ ngập sâu trên diện rộng, có nơi ngập hơn 4m. Lực lượng chức năng, cán bộ xã xuyên đêm giải cứu, hỗ trợ người dân chạy lũ.