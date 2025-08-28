Sau 1 đêm mưa, hơn 90 hộ dân xã Thành Bình Thọ bị ngập sâu, có nơi ngập 4m

Thông tin từ chính quyền địa phương xã Thành Bình Thọ, từ ngày 26/8 đến đêm 27/8, địa phương có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, đêm 27/8, nước lũ dâng cao gây ngập nhiều khu vực trên địa bàn xã. 91 ngôi nhà chìm trong nước lụt, chưa kể các diện tích chăn nuôi, trồng trọt của người dân. Ảnh: P.V Một số thôn, bản ngập sâu 1-2m, có nơi ngập 4m, ví như xóm 16 (thuộc xã Bình Sơn cũ). Xã Thành Bình Thọ được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ 3 xã: Bình Sơn, Thành Sơn và Thọ Sơn của huyện Anh Sơn (cũ). Ảnh: P.V Hàng chục nhà ngập từ 1-2m. Ảnh: P.V Lực lượng 4 tại chỗ huy động thuyền, xuồng để hỗ trợ người dân sơ tán, cung cấp lương thực thực phẩm. Ảnh: P.V Trong đêm 27 và ngày 28/8, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Thành Bình Thọ đã khẩn trương huy động lực lượng công an, Quân sự, cùng phương tiện thuyền, xuồng để vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay các hộ dân bị ảnh hưởng. Ảnh: P.V Các nhu yếu phẩm cơ bản như gạo, mỳ tôm, lương khô, nước sạch, sữa, dầu ăn, muối, thuốc men… được phân phát kịp thời, bảo đảm không để bất kỳ hộ dân nào bị thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt. Ảnh: P.V Đến chiều 28/8, tuy trời đã tạnh mưa song nước rút chậm, vẫn còn hàng chục hộ gia đình ngập sâu, trôi tài sản. Hiện tại chưa thể thống kê hết thiệt hại, chính quyền địa phương đang tập trung cứu hộ, hỗ trợ người dân nơi ăn, chốn ở an toàn. Ảnh: P.V
