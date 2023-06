Sau 2 năm chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng công khai bạn trai Việt kiều

(Baonghean.vn) - Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương vừa ra quyết định xử phạt đối tượng phá rừng trên núi Giăng Màn số tiền 7,5 triệu đồng và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

(Baonghean.vn) - Chiều 8/6, Bộ Công an tổ chức phát động Cuộc thi giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”.

Ngày 8/6, Cơ quan CSĐT cho biết, đã di lý đối tượng Phạm Đức Nhật có hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi về Trại tạm giam Công an tỉnh để tiếp tục điều tra mở rộng.

(Baonghean.vn) - Công tác trọng tài ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An luôn được Ban Tổ chức giải đặt lên hàng đầu, trong đó, tiêu chí công tâm, trung thực, minh bạch là điều mà tổ trọng tài luôn phải tuân thủ để lựa chọn được đội chiến thắng xứng đáng.

(Baonghean.vn) - Vào lúc 15 giờ ngày 8/6, tại Trung tâm Báo chí Báo Nghệ An diễn ra họp báo, bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25. Tại đây các cầu thủ nhí và người hâm mộ còn được giao lưu với cựu tuyển thủ quốc gia Lê Công Vinh và các cầu thủ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An.